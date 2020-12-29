В тройном столкновении на улице Ленина пострадал 38-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пять человек получили травмы.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 декабря в Липецке на улице Ленина произошло столкновение автомобилей «Ниссан» с 31-летним водителем, «Митсубиси» под управлением 38-летнего мужчины и «Мерседес» под управлением 49-летнего мужчины. В аварии пострадал водитель «Митсубиси». Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.



На улице Доватора 45-летний водитель «Тойоты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 62-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. Причиной аварии стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.



На проспекте Победы столкнулись автомобили «Тойота» с 32-летним водителем и «Луидор» под управлением 48-летнего мужчины. В аварии пострадала 46-летняя пассажирка «Тойоты».



28 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2229 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 16 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 29.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1939 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Так же было зафиксировано 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

