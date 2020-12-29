Происшествия

сегодня, 08:38

В тройном столкновении на улице Ленина пострадал 38-летний водитель

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#авария #ДТП
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В тройном столкновении на улице Ленина пострадал 38-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пять человек получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 декабря в Липецке на улице Ленина произошло столкновение автомобилей «Ниссан» с 31-летним водителем, «Митсубиси» под управлением 38-летнего мужчины и «Мерседес» под управлением 49-летнего мужчины. В аварии пострадал водитель «Митсубиси». Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

На улице Доватора 45-летний водитель «Тойоты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 62-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. Причиной аварии стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.

На проспекте Победы столкнулись автомобили «Тойота» с 32-летним водителем и «Луидор» под управлением 48-летнего мужчины. В аварии пострадала 46-летняя пассажирка «Тойоты».

28 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2229 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 16 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 29.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1939 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Луидор

52 минуты назад
Это -это скорая газель? Фельдшер была в Тойоте?!
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