Липецкая вечЁрка: взрыв на заводе, грандиозный план Евгении Уваркиной и новое меню в школьных столовых

Сегодня, 28 декабря, на заводе «Либойл» в селе Сенцово произошел взрыв, пострадали два человека, мэр Евгения Уваркина и председатель городского Совета депутатов Александр Афанасьев ответили на вопросы журналистов, а департамент образования решил разрушить монополию на школьное питание.





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На заводе разрушилась кровля цеха и произошло задымление в установке экстракции.



В пресс-службе МЧС России по Липецкой области уже заявили, что взрыв случился в результате нарушения технологического процесса, при воспламенении паров экстракта эфиров и рапсового масла. Региональный Следственный комитет



Сегодня прошла традиционная предновогодняя пресс-конференция мэра Евгении Уваркиной и председателя горсовета Александра Афанасьева.







Новость набрала около ста комментариев. Но подавляющее большинство из них были негативными. Мэру до сих пор не удалось влюбить в себя читателей GOROD48.



— Как обычно ничего нового, кроме фантастических мега проектов, которые интересны только мэру и подрядчикам. Вы сначала организуйте вывоз и переработку мусора в городе, уборку улиц и дворов от снега, а не тупое посыпание проезжей части пескосоляной смесью. Центр города нормально убрать не можете, про микрорайоны уже и никто не говорит, — написал недовольный комментатор.



И новость, которая, надеемся, что станет хорошей. Для липецких школьников с нового года



Школьное питание — больная в Липецке тема. Многие годы еду готовил монополист, на которого периодически жаловались и дети, и родители. Как будет с питанием дальше — надо попробовать. взрыв Утро понедельника оказалось громким в буквальном смысле. В селе Сенцово на заводе по переработке масляничных культур «Либойл» произошел Пострадали два человека — это операторы, работавшие на предприятии: 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. Они сейчас в больнице в тяжелом состоянии . У обоих, как к вечеру уточнили следователи, обожжено более 60% тела.На заводе разрушилась кровля цеха и произошло задымление в установке экстракции.В пресс-службе МЧС России по Липецкой области уже заявили, что взрыв случился в результате нарушения технологического процесса, при воспламенении паров экстракта эфиров и рапсового масла. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Заместитель прокурора области Руслан Стрельников потребовал от территориального управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Липецкой области провести внеплановые проверки соблюдения федерального законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда.Сегодня прошла традиционная предновогодняя пресс-конференция мэра Евгении Уваркиной и председателя горсовета Александра Афанасьева. Евгения Уваркина много говорила о планах : главным строительным проектом 2021 года должна стать реновация улицы 50 лет НЛМК. А рядом с пляжем неназванный инвестор хочет построить грандиозный парк развлечений «Петропарк». У Дворца спорта «Звездный» другой инвестор намерен сделать плоскостной фонтан, который на зиму будет превращаться в каток. Глава Липецка не оставляет желания построить на реке Воронеж у Зелёного острова федеральный центр по занятиям водными видами спорта, а еще надеется спасти в Липецке трамвайное движение.Новость набрала около ста комментариев. Но подавляющее большинство из них были негативными. Мэру до сих пор не удалось влюбить в себя читателей GOROD48.— Как обычно ничего нового, кроме фантастических мега проектов, которые интересны только мэру и подрядчикам. Вы сначала организуйте вывоз и переработку мусора в городе, уборку улиц и дворов от снега, а не тупое посыпание проезжей части пескосоляной смесью. Центр города нормально убрать не можете, про микрорайоны уже и никто не говорит, — написал недовольный комментатор.И новость, которая, надеемся, что станет хорошей. Для липецких школьников с нового года будут готовить еду сразу несколько компаний : «Топаз», «Липецкая оптовая база», «Форсаж Хоспитал Групп» и другие. Кроме того, городской департамент образования планирует пересмотреть меню школьных столовых.Школьное питание — больная в Липецке тема. Многие годы еду готовил монополист, на которого периодически жаловались и дети, и родители. Как будет с питанием дальше — надо попробовать.