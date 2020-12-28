Коронавирус

46 минут назад

Больше всего умерших от COVID-19 среди липчан в возрасте от 61 до 70 лет

459
#коронавирус #больница
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Больше всего умерших от COVID-19 среди липчан в возрасте от 61 до 70 лет

Выросло количество погибших и в самой возрастной группе до 95 лет.

Самая уязвимая перед новой инфекцией группа населения — липчане в возрасте от 61 до 70 лет. Среди них от COVID-19 умерли 86 жителей региона. На втором месте по опасности люди в возрасте от 51 до 60 лет, среди них умерли 59 человек. На третьем - липчане от 71 до 80 лет — 46 умерших.

GOROD48 уже публиковал данные о смертности липчан от нового вируса по возрастам. По-прежнему, в зоне риска именно люди от 51 до 80 лет. Среди них растет количество умерших.

Но если раньше в статистике была группа липчан в возрасте 81-90 лет (23 ноября в ней было 5 умерших), то теперь ее расширили: от 81 до 95 лет и в ней 17 умерших.



Среди заболевших COVID-19 также липчане зрелого возраста. Чаще всего заражаются люди от 56 до 60 лет — 1864 человека. На втором месте граждане от 46 до 50 лет — 1 680 заболевших и на третьем — от 51 до 55 лет — 1651 заболевший.


459
#коронавирус #больница
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