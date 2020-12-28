За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 6919 человек

Грипп пока не пришёл.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю в нашем регионе было зарегистрировано 6919 случаев ОРВИ, заболеваемость оказалась ниже уровня прошлой недели на 3,1%. Расчетный эпидемический порог превышен на 7,6% (на предыдущей неделе – на 8,8%). Случаев гриппа не зарегистрировано.



58% заболевших - это дети. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 7,7%, что связано с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами.



В Липецке с 21 по 27 декабря зарегистрировано 4473 случая ОРВИ (64,6% всех случаев по области), заболеваемость была ниже уровня прошлой недели на 3,2% и ниже расчетного эпидпорога на 5,1%.



Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. В декабре респираторные вирусы обнаружены в 9,8% исследованных проб, в структуре преобладают метапневмовирусы и аденовирусы – по 25,2%, вирусы парагриппа – 12,6% положительных проб.



В Липецкой области завершена массовая прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 28 декабря прививками охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тысячи человек.