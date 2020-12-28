Общество

37 минут назад

За выходные на ночной работе попались 5 развлекательных заведений Липецка

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#коронавирус #общепит
4
За выходные на ночной работе попались 5 развлекательных заведений Липецка

У одного работающего после 23:00 бара на 5 месяцев приостановили действие лицензии на продажу алкоголя.

Как рассказал GOROD48 начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев, в минувшие пятницу и субботу продолжились проверки соблюдения 159-го постановления "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области". Всего было проверено 60 заведений общественного питания, и 5 попались на работе после 23:00 - три нарушителя выявили в пятницу и ещё два - в субботу. По всем случаям составлены протоколы об административных правонарушениях.

Одно заведение – бар на улице Ворошилова ранее уже попадал в поле зрения проверяющих за работу после 23:00. На этот раз туда пытались пройти в пятницу, но двери были закрыты, а субботу проверяющие всё же вошли в работающее за закрытыми дверями заведение. И нарушение 159-го постановления там оказалось не единственным. В результате у общества с ограниченной ответственностью с 29 декабря на 5 месяцев приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

- Решение о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания принято за нарушение лицензионных требований, установленных требованиями федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», - отметил Юрий Букреев. – Причиной стало неправильное оформление документации.
1 1044
#коронавирус #общепит
4

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29 минут назад
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