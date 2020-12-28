В Липецкой области туман и до -13

29 декабря территория Липецкой области окажется в области повышенного атмосферного давления – будет без существенных осадков.

30 и 31 декабря влияние на погоду начнет оказывать циклон с запада, местами возможны моросящие осадки и гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 декабря - 6-8 градуса мороза, что в пределах нормы, 30 и 31 декабря – 2-4 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях до -13, днем будет от 2 до 7 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.



День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза.

