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Мошенники становятся изобретательнее: липчанку испугали кредитом, чтобы получить миллион

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#мошенничество
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Новый способ банковского мошенничества зарегистрировали липецкие полицейские: с заявлением об обмане на сумму в миллион одиннадцать тысяч рублей обратилась 60-летняя женщина.
По словам пострадавшей, ей позвонили от имени службы безопасности банка и сообщили, что на ее имя кто-то оформляетя крупный кредит. Чтобы остановить процедуру звонившие предложили взять в других банках еще больший кредит.

- Женщине заявили, что таким образом ее кредитная история ухудшиться и оформление займа остановиться автоматически, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Запуганная мошенниками женщина отправилась по банкам и заняла миллион одиннадцать тысяч рублей, эти деньги она отправила по продиктованным ей номерам сотовых телефонов: по заверению преступников, таким образом, погашались взятые кредиты.

В полиции предупреждают: перед новогодними праздниками мошенники становятся все более изобретательными. Например, зафиксированы попытки обмана с использованием номерной базы правоохранительных органов. 

- Преступники звонят с подставных номеров из такой базы и сообщают о совместной операции правоохранителей по выявлению нечистоплотных сотрудников банков, а затем предлагают совершить различные финансовые операции, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

По данным полиции, с 19 по 26 декабря у жителей области под разными предлогами мошенники выманили свыше 4,7 миллиона рублей. Жертвами обмана стали жители Липецка, Лебедянского, Елецкого, Усманского, Грязинского и Чаплыгинского районов.


5 1310
#мошенничество
3

Комментарии (5)

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Антисоветчик

18 минут назад
Правило номер один, как только Вам звонят из банка, посылайте их. Или не отвечайте. У этих мошенников своя база, если чел не отвечает, то его вычёркивают из базы. Реально чывачеллы сидят на зоне.
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Animal planet.

30 минут назад
Жесть. Как она будет этот кредит отдавать?
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Липчанин

31 минуту назад
Сколько ещё много доверчивых
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Мошенники

34 минуты назад
знают кому звонят .....!
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ёпт

46 минут назад
Изобретательностью это сложно назвать. Более бредовую историю - возьми кредит, чтобы на тебя не оформили кредит - сложно было придумать. Что-то типа: у вас украли карту, вам надо тоже украсть, чтобы ей не воспользовались. Это уже из серии "сниму порчу". Таким людям просто можно звонить и говорить: перечисли мне деньги, а то порчу нашлю.
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