Мошенники становятся изобретательнее: липчанку испугали кредитом, чтобы получить миллион

Новый способ банковского мошенничества зарегистрировали липецкие полицейские: с заявлением об обмане на сумму в миллион одиннадцать тысяч рублей обратилась 60-летняя женщина.По словам пострадавшей, ей позвонили от имени службы безопасности банка и сообщили, что на ее имя кто-то оформляетя крупный кредит. Чтобы остановить процедуру звонившие предложили взять в других банках еще больший кредит.- Женщине заявили, что таким образом ее кредитная история ухудшиться и оформление займа остановиться автоматически, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Запуганная мошенниками женщина отправилась по банкам и заняла миллион одиннадцать тысяч рублей, эти деньги она отправила по продиктованным ей номерам сотовых телефонов: по заверению преступников, таким образом, погашались взятые кредиты.В полиции предупреждают: перед новогодними праздниками мошенники становятся все более изобретательными. Например, зафиксированы попытки обмана с использованием номерной базы правоохранительных органов.- Преступники звонят с подставных номеров из такой базы и сообщают о совместной операции правоохранителей по выявлению нечистоплотных сотрудников банков, а затем предлагают совершить различные финансовые операции, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.По данным полиции, с 19 по 26 декабря у жителей области под разными предлогами мошенники выманили свыше 4,7 миллиона рублей. Жертвами обмана стали жители Липецка, Лебедянского, Елецкого, Усманского, Грязинского и Чаплыгинского районов.



