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НЛМК поставил сырье для строительства центральной кольцевой автомобильной дороги
Новолипецкий металлургический комбинат поставил два миллиона тонн шлакового щебня «ДСК Автобан» для строительства четвертого участка центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), открывшегося 28 декабря.
Щебень из доменного шлака обладает сопоставимыми характеристиками прочности с природным щебнем. Наличие запасов на складах позволяет формировать ритмичные поставки на объекты строительства. Кроме того, доменный шлак – безопасное техногенное сырье, позволяющее сохранять природные ресурсы.
«НЛМК создал смесь на основе доменного шлака специально под технологию компании «ДСК Автобан» по устройству основания дорожного полотна. Наша компания планирует активно развивать сотрудничество в сфере дорожного строительства», прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.