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НЛМК поставил сырье для строительства центральной кольцевой автомобильной дороги

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#дорожные работы
НЛМК поставил сырье для строительства центральной кольцевой автомобильной дороги

Новолипецкий металлургический комбинат поставил два миллиона тонн шлакового щебня «ДСК Автобан» для строительства четвертого участка центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), открывшегося 28 декабря. 

Общий объем поставок комбинатом сырья для третьего и четвертого участков этого проекта составил 4,5 млн тонн. Благодаря удобному географическому положению и наличию современного дробильного оборудования НЛМК обеспечивал строительный объект круглогодичными поставками в течение трех лет.  

Щебень из доменного шлака обладает сопоставимыми характеристиками прочности с природным щебнем. Наличие запасов на складах позволяет формировать ритмичные поставки на объекты строительства. Кроме того, доменный шлак – безопасное техногенное сырье, позволяющее сохранять природные ресурсы. 

«НЛМК создал смесь на основе доменного шлака специально под технологию компании «ДСК Автобан» по устройству основания дорожного полотна. Наша компания планирует активно развивать сотрудничество в сфере дорожного строительства», прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.  
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#дорожные работы

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