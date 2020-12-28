Общество

42 минуты назад

Вокруг главной ели Липецка смонтировали световой шатёр

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#Новый год
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Вокруг главной ели Липецка смонтировали световой шатёр

Необычная праздничная инсталляция появилась на площади Петра Великого. Для создания сказочной атмосферы вокруг главной городской ёлки установили 20 металлических опор, к которым от верхушки дерева спускаются порядка 130 нитей гирлянд тёплого белого света, их общая протяжённость – около двух километров.

- На монтаж иллюминации ушло около недели, каждая нить закреплялась вручную вверху и внизу конструкции. Мы устанавливали уже подключённые гирлянды, что позволяло видеть и регулировать изгиб и натяжение каждой нити, - поясняют в подрядной организации.
 
Стоит отметить, что монтаж праздничного шатра стал возможен благодаря неравнодушным предпринимателям. Также за счёт инвесторов в Липецке установили новогодние ёлки на Соборной площади и в парке Победы. Таким образом, число праздничных деревьев в областном центре увеличилось до 29, ели есть в разных районах Липецка. Кроме того, общественные пространства украшают различные световые композиции. Их обслуживают специалисты «Липецкгорсвет».
 
- К сожалению, нам периодически приходится восстанавливать композиции, повреждённые неизвестными. Поэтому мы ещё раз просим всех жителей и гостей города относиться бережно к праздничным украшениям, - отмечают сотрудники учреждения.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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#Новый год
1

Комментарии (1)

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Падал прошлогодний снег

17 минут назад
Вот это мой размерчик.. А то все маловато будет..)))
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