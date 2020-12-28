Медики оценивают состояние пострадавших при взрыве в Сенцово как тяжелое

У женщины и мужчины - более 40% ожогов тела.

Напомним, сегодня утром при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» в Липецкой области произошел взрыв.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГК «ЭФКО», в результате пострадали два оператора экстракции: 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. Они доставлены в ожоговое отделение ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол».



Как сообщил GOROD48 заведующий ожоговым центром ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние пострадавших при взрыве на заводе в Сенцово медики оценивают как тяжёлое. Мужчина и женщина госпитализированы.



- У обоих пострадавших - обширные ожоги более 40% тела, - отметил Илья Копылов. - Проводится комплекс противошоковых и реанимационных мероприятий, направленных на стабилизацию состояния пострадавших.



Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области