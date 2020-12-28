Общество

56 минут назад

Медики оценивают состояние пострадавших при взрыве в Сенцово как тяжелое

4 2050
#взрыв #завод
4
Медики оценивают состояние пострадавших при взрыве в Сенцово как тяжелое

У женщины и мужчины - более 40% ожогов тела.

Напомним, сегодня утром при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» в Липецкой области произошел взрыв.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГК «ЭФКО», в результате пострадали два оператора экстракции: 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. Они доставлены в ожоговое отделение ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол».

Как сообщил GOROD48 заведующий ожоговым центром ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние пострадавших при взрыве на заводе в Сенцово медики оценивают как тяжёлое. Мужчина и женщина госпитализированы. 

- У обоих пострадавших - обширные ожоги более 40% тела, - отметил Илья Копылов. - Проводится комплекс противошоковых и реанимационных мероприятий, направленных на стабилизацию состояния пострадавших.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
4 2050
#взрыв #завод
4

Комментарии (4)

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Даня

12 минут назад
дарья, судя по вашей записи,надо было после праздников
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Антон

13 минут назад
Рыков, там пары растворителя * .Собственник сменился и рулят эфектманагеры.
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Рыков

22 минуты назад
Чего там динамит производят или гиперзвуковые ракеты?
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дарья

27 минут назад
Господи ,какой ужас.Перед новым годом такое чп.Здоровья пострадавшим!!
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