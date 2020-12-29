Общество

9 минут назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

Встречаем вторник, 29 декабря. Сегодня липчане смогут принять участие в обсуждении строительных проектов, выбрать цели на 2021 год, узнать обо всех работающих в городе катках. Вечером смотрим любимые новогодние мультфильмы.

Погода

В Липецке сегодня должно быть облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.

Дороги

Ярко и вкусно

Блогер Анастасия делится своим рецептом вкусного и полезного завтрака.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Строительные проекты

Сегодня департамент архитектуры и градостроительства опубликует документацию по строительным проектам, которые оценят в ходе общественных обсуждений. Предложения и замечания принимают до середины января.



Строим планы

2021 год уже не за горами – пора строить планы на будущее. В следующем году можно принять участие в одном (или сразу нескольких) бесплатных проектов по личностному росту на платформе «Россия – страна возможностей», а также получить новые компетенции или выиграть грант на реализацию своей идеи. Вот отклики тех, кто уже попробовал и не пожалел.




Катки Липецка

Один из самых частных поисковых запросов в этом декабре «Где покататься на коньках в Липецке?». Отвечаем на этот вопрос.

Большой каток в Нижнем парке - сюда можно прийти с детьми и взрослыми, есть аренда оборудования. Работает ежедневно, а время катания не ограничено. На Городище доступна аренда обычного и тройного тюбингов и аттракцион «Беличье колесо». Прокат работает в будние дни с 12 до 22, а в выходные с 10 до 22. В парке Победы в первую неделю января открывается долгожданный каток по технологии с айс-матами, будет доступен для детей и взрослых с возможностью аренды коньков. 25 декабря начал работать детский каток в парке «Быханов сад». Забава подходит в большей степени для детей – каток залит на базе автодрома и имеет небольшую площадь. Для посетителей готовы 17 пар детских и 20 пар взрослых коньков от 36 до 45 размера. Есть и бесплатные площадки для катания.

Скоро покатаемся

В Молодежном парке продолжается монтаж тюбинговой трассы. Инвестор планирует завершить работы в новогодние каникулы. Готовим ватрушки!



Музыкальная сказка

29 декабря, в 12:00, на YouTube-канале Дома музыки творческий коллектив представит постановку «Сказка новогодней ёлки». Для зрителей всех возрастов прозвучит музыка великих композиторов. Музыкальные произведения исполнит лауреат международных и Всероссийских конкурсов, давний друг Дома музыки из Санкт-Петербурга Ольга Котлярова. Она же будет читать текст постановки. Детей и взрослых ждёт сказка про Ванечку и его маму. Как и бывает в сказках, здесь оживают игрушки на ёлке, появляются Король и Королева, добро и зло ведут непримиримую борьбу. Но одержать главную победу помогает маленький мальчик.

Новогоднее настроение

Наш предпраздничный марафон завершает обзор новогодних мультфильмов. Запасайтесь мандаринами, верой в чудеса и нажимайте play.

 «Полярный экспресс» (2004, 6+). На волшебном поезде мальчик отправился во владения Санты. Замечательный анимационный фильм Роберта Земекиса.


 «Снежная королева» (2012, 0+). Анимационный блокбастер из Воронежа с голосами суперзвезд за кадром. Мировой хит по мотивам сказки Андерсена. Песни «Би-2» в качестве саундтрека.


 «Рождественская история» (2009, 12+). Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж —денежный меняла, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает всё, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

52
#доброе утро

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