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В лесу в Грязинском районе поймали 49-летнего мужчину с ёлкой

10 856
#Новый год #ёлка
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В лесу в Грязинском районе поймали 49-летнего мужчину с ёлкой

На нарушителя составлен протокол.

Жителя Грязинского района поймали за незаконной рубкой сосны. Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь управления лесного хозяйства Липецкой области Оксана Епифанцева, на территории Яманского лесничества во время патрулирования поймали с поличным 49-летнего жителя Грязинского района - со срубленным при помощи топора деревом. Работники лесной охраны тут же вызвали полицию для составления протокола об административном правонарушении.

За этот сезон это уже третий случай незаконной рубки сосен к Новому году. Ранее на территории Добровского лесничества при патрулировании лесные инспекторы поймали с ёлкой 42-летнего неработающего жителя села Большой Хомутец. При себе у него была ручная пила. А ещё одного ёлочного браконьера обнаружили на территории Усманского лесничества. У мужчины, которому около 60 лет, с собой был топор.

Все три нарушителя срубили всего по одной сосне.

Весь декабрь в лесничествах региона дежурят мобильные группы из работников лесной охраны и полицейских, а на федеральных трассах и дорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы, выставлены стационарные посты, которые призваны пресекать попытки хищения новогодних сосен и елей.

На сегодняшний день общая сумма штрафа и ущерба за одно дерево минимум составляет 5946 рублей. Эта сумма складывается из двух составляющих: штрафа за рубку и суммы ущерба, нанесённого природе. За незаконную рубку предусмотрены следующие штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное срубленное деревце оценивают в 2946 рублей
10 856
#Новый год #ёлка
3

Комментарии (10)

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Никола Липецкий

12 минут назад
Какой срок дали?
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сруб

25 минут назад
А если он просто шел по лесу и нашёл срубленную ёлку ?
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Вася

25 минут назад
Слушайте больше старых людей, они все расскажут, как жили при ежове, как в лес за хворостом ходили! Все новое это хорошо забытое старое!
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Падал прошлогодний снег

25 минут назад
Сходил за ёлочкой..
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липецк

сегодня, 13:01
...пол тайги порубили ....и никакого штрафа ....
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Skrip

сегодня, 12:55
Получается что ходить по лесу с ножовкой или топором запрещено.Даже если не срубил всё равно преступник.Бред
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Вася

сегодня, 12:51
Срубил и в снегу оставил, а 31 го сходил забрал, темнеет рано, пока жена оливье с трогает, хряпнул соточку и пошёл сходил за елочкой!
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Писец

сегодня, 12:50
Преступление века
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Один

сегодня, 12:49
Ему елочка понравилась просто
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Витек

сегодня, 12:48
Зато сибирь всю бесплатно порубили
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