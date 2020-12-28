В Липецкой области более 600 уклонистов

Больше всего – в Липецке и Ельце.

31 декабря завершается осенний призыв. Как сообщили GOROD48 в военном комиссариате Липецкой области, установленная для нашего региона норма призыва уже выполнена на 100%. На заседаниях призывных комиссий побывали более 6000 призывников, около 1000 из них отправлены на службу, в том числе около 200 новобранцев – с высшим образованием. Наиболее талантливые выпускники вузов были направлены в научные роты. А несколько человек предпочли взамен военной службы по призыву альтернативную гражданскую службу продолжительностью 21 месяц.



Военную службу по призыву липчане будут проходить, в основном, в воинских частях на территории Западного военного округа.



Призыв проходил в условиях пандемии, поэтому в работу призывных комиссий и сборного пункта были внесены корректировки: организован так называемый барьерный контроль, бесконтактная термометрия, дезинфекция и санобработка помещений. Кроме того, проводилось экспресс-тестирование всех призывников, подлежащих отправке в войска.



- От мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, осенью этого года уклонились более 600 человек, - добавили в военном комиссариате. – Наибольшее число уклонистов в Липецке и Ельце. Граждане, не явившиеся без уважительных причин по повестке военного комиссариата, будут привлечены к ответственности.