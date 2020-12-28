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В Липецкой области более 600 уклонистов

9 585
#призыв #армия
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В Липецкой области более 600 уклонистов

Больше всего – в Липецке и Ельце.

31 декабря завершается осенний призыв. Как сообщили GOROD48 в военном комиссариате Липецкой области, установленная для нашего региона норма призыва уже выполнена на 100%. На заседаниях призывных комиссий побывали более 6000 призывников, около 1000 из них отправлены на службу, в том числе около 200 новобранцев – с высшим образованием. Наиболее талантливые выпускники вузов  были направлены в научные роты. А несколько человек предпочли взамен военной службы по призыву альтернативную гражданскую службу продолжительностью 21 месяц. 

Военную службу по призыву липчане будут проходить, в основном, в воинских частях на территории Западного военного округа.

Призыв проходил в условиях пандемии, поэтому в работу призывных комиссий и сборного пункта были внесены корректировки: организован так называемый барьерный контроль, бесконтактная термометрия, дезинфекция и санобработка помещений. Кроме того, проводилось экспресс-тестирование всех призывников, подлежащих отправке в войска.

- От мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, осенью этого года уклонились более 600 человек, - добавили в военном комиссариате. – Наибольшее число уклонистов в Липецке и Ельце. Граждане, не явившиеся без уважительных причин по повестке военного комиссариата, будут привлечены к ответственности.
9 585
#призыв #армия
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Комментарии (9)

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Антисоветчик

5 минут назад
Держитесь ребята, осталось всего 3 дня. И Вы на свободе! А лучше всё таки валить из этой страны, а то заставят воевать за "Яхту Сечина"
ответить

Варавва

11 минут назад
В 21 веке живём, как при царе была обяззанность 25 лет служить крестьянам...оттуда корни..везде уже наемная армия, у одних нас долги плеать перед государством, которое никому ничего вообще никогда не должно
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всё просто

12 минут назад
блокировка банковских карт, номеров телефонов, студенческих билетов, электронных трудовых книжек и так далее
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098

14 минут назад
Армия это рабство. Ломает только мужиков за вшивое государство. И вообще почему парень должен отдать долг Родине. Где она эта Родина!
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Гость

26 минут назад
Один из 600 депутат. Главное служить не может а депутатствовать всегда пожалуйста, и на это не обращают внимание БОЛЬНОЙ.
ответить

НЕ давайте билеты

26 минут назад
после 27-ми
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я

45 минут назад
Научная рота это как? Наука вперед шагом марш!
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просто

54 минуты назад
600 человек не хотят быть рабами в ЗАО «РФ»
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В 21 веке живём

58 минут назад
а военное рабство так и не отменили
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