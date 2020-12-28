Культура

30 минут назад

Для липчан приготовили бесплатный новогодний онлайн-спектакль

183
#Новый год
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Для липчан приготовили бесплатный новогодний онлайн-спектакль

Центральная библиотечная система города Липецка выложила в сеть свой новогодний спектакль «Книжки под елкой-2».

В прошлом году в липецких библиотеках прошел дебютный спектакль «Книжки под елкой», организованный силами сотрудников Централизованной библиотечной системы. «Книжки под елкой» – это увлекательная история о том, как в преддверии праздника из библиотеки хитрыми и очень обаятельными троллями были похищены книги, заготовленные для Деда Мороза и Снегурочки.

В этом году сочинили продолжение этой сказки. Спектакль «Книжки под елкой-2» - про в меру хитрых, но добрых троллей и библиотекаря. На этот раз они решили приготовить концерт для Деда Мороза, и все бы шло хорошо, все написали письма Деду Морозу, все ждали подарков, но обиженная Бармалейка спутала все карты. Троллям придется «оставить сцену» и на время стать настоящими детективами, чтобы спасти праздник.

- К сожалению, в связи с запретами, в живую спектакль показать не удалось, но каждый желающий совершенно бесплатно может посмотреть его видео трансляцию, - отмечают создатели спектакля.


183
#Новый год
1

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