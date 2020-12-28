Более 300 липчан в период пандемии нашли работу на Почте России

Сейчас компания готова трудоустроить еще 150 соискателей на должности почтальонов, операторов, курьеров.

В период распространения коронавирусной инфекции многих липчан коснулись проблемы с трудоустройством. В тоже время Почта России в регионе смогла поддержать жителей, оказавшихся без работы: с апреля по ноябрь этого года в отделения почтовой связи трудоустроено более 300 человек - 180 почтальонов, 107 операторов и 44 водителя.





В режиме самоизоляции большим спросом стали пользоваться почтово-логистические услуги. А это прежде всего доставка посылок на дом и прием платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ). Например, на территории Липецкой области спрос на оплату услуг на дому через почтальонов с терминалами в 2020 году вырос на 37% по сравнению с прошлым годом. А объем отправлений, врученных жителям области на дому с начала 2020 года, составил более 30 тысяч. Все это повысило потребность компании в новых сотрудниках.

Сегодня Липецкое управление федерального почтового оператора готово принять на работу около 150 новых сотрудников. Соискателям предлагают как постоянное, так и временное трудоустройство. Стабильная официальная заработная плата и гибкий график гарантированы всем желающим работать в Почте России. Потребность в новых сотрудниках обусловлена ежегодным ростом объемов почтовых отправлений липчан. К примеру, с начала 2020 года жители Липецкой области отправили более 76 тыс. посылок и более 10 тыс. ЕМС отправлений, что на 12 % больше, чем в 2019 году.

«В настоящее время в сфере почтовой связи Липецкой области трудятся около 3000 человек, при этом есть и открытые вакансии. Нам нужны почтальоны, операторы, сортировщики, водители, а также специалисты по продажам, логистике, финансовым услугам. Мы предлагаем официальное трудоустройство, совмещение с учебой и работой по индивидуальному графику и рядом с домом, что очень удобно и подходит для широкой категории соискателей», - отметил директор УФПС Липецкой области Андрей Коробов.











Почта России – одна из крупных компаний-работодателей в регионе с гарантиями своевременной оплаты труда, социальной защищенностью, возможностью карьерного роста и профессионального обучения. Например, оператор связи через 1,5-2 года может получить повышение и стать начальником отделения. Если же работник хочет попробовать себя в другой специальности, то компания предложит ему подходящие варианты для сохранения непрерывного стажа на Почте России. А это отличный способ начать карьеру студентам или кандидатам без опыта работы. Так, в 2020 году количество молодых сотрудников в отделениях связи Липецкой области в возрасте от 20 лет увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Для получения более подробной информации можно обратиться в Управление федеральной почтовой связи Липецкой области по телефонам 89050450909; 89601439381.

О Почте России в Липецкой области:

В Липецкой области работает 8 почтамтов, 2 участка курьерской доставки (УКД), 518 отделений почтовой связи (ОПС), 6 передвижных ОПС. ОПС подразделяются на 89 городских отделений и 429 сельских. Средняя численность филиала составляет 3 000 человек. В том числе почтальонов – 1281 человек, операторов почтовой связи – 408 человек.

На территории Липецкой области почтовые отправления доставляются по 97 доставочным маршрутам, общей протяженностью 13 700 км. Технический парк Липецкого филиала для обслуживания маршрутов состоит из 174 автомобилей.

Ежегодно Липецкий почтовики принимают, обрабатывают и доставляют более 20,3 миллионов почтовых отправлений, более 700 тысяч посылок и более 1,9 миллиона мелких пакетов.

PR

