В Липецкой области на карантин закрыты 3 детских сада и 5 школ

Ещё в 25 школах карантин частичный - в отдельных классах.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 28 декабря в нашем регионе полностью закрыты на карантин по ОРВИ 5 школ: две в Тербунском районе и по одной - в Становлянском, Хлевенском, Краснинском районах. На дистанционное обучение в них в общей сложности переведены 1270 детей.



Кроме того, на карантине 125 классов из 25 школ: в этих классах 2543 человек находятся на дистанционном обучении.



Закрыты 3 детских сада: два в Лебедянском районе и один в Задонском. Дома остаются 82 ребенка.