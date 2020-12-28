Общество

47 минут назад

В Липецкой области на карантин закрыты 3 детских сада и 5 школ

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#карантин #школа #детский сад
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В Липецкой области на карантин закрыты 3 детских сада и 5 школ

Ещё в 25 школах карантин частичный - в отдельных классах.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 28 декабря в нашем регионе полностью закрыты на карантин по ОРВИ 5 школ: две в Тербунском районе и по одной - в Становлянском, Хлевенском, Краснинском районах. На дистанционное обучение в них в общей сложности переведены 1270 детей.

Кроме того, на карантине 125 классов из 25 школ: в этих классах 2543 человек находятся на дистанционном обучении.

Закрыты 3 детских сада: два в Лебедянском районе и один в Задонском. Дома остаются 82 ребенка.
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#карантин #школа #детский сад
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Комментарии (2)

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ДЕД

10 минут назад
Мария Леликова, медик, .. если наш садик закроют, я вам своего внучка приведу, потому что сидеть с ним некому. пожалуйста не беспокойтесь, он со своим горшком придет.
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Мария Леликова, медик

28 минут назад
Чего ждете, давно бы закрыли, эти реакторы инфекций.
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