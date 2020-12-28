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8-летний мальчик пострадал в столкновении на улице Гагарина
За трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб, четверо - получили травмы.
26 декабря в Липецке на улице Гагарина 39-летний водитель автомобиля «Хендай» наехал на стоящий автомобиль «Хонда» 39-летней женщины. В аварии пострадал 8-летний пассажир «Хонды» – мальчика доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой. Ребенок находился в детском кресле, что, возможно, уберегло его от более серьезных травм.
27 декабря в Данкове около семи часов вечера на улице Ленина 27-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель», вне пешеходного перехода сбила 7-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован.
В тот же день в Липецке на улице Гагарина 48-летний водитель автомобиля «Киа» сбил на пешеходном переходе 82-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте аварии.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5887 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 46 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 98.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4977 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.
Также зафиксированы 52 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.