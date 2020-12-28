Происшествия

13 минут назад

8-летний мальчик пострадал в столкновении на улице Гагарина

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#авария #ДТП
8-летний мальчик пострадал в столкновении на улице Гагарина

За трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб, четверо - получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 декабря в Становлянском районе на трассе «Дон» грузовик «МАН» врезался в дорожное ограждение. 39-летний водитель доставлен в больницу.

26 декабря в Липецке на улице Гагарина 39-летний водитель автомобиля «Хендай» наехал на стоящий автомобиль «Хонда» 39-летней женщины. В аварии пострадал 8-летний пассажир «Хонды» –  мальчика доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой. Ребенок находился в детском кресле, что, возможно, уберегло его от более серьезных травм.

27 декабря в Данкове около семи часов вечера на улице Ленина 27-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель», вне пешеходного перехода сбила 7-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован.

В тот же день в Липецке на улице Гагарина 48-летний водитель автомобиля «Киа» сбил на пешеходном переходе 82-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте аварии.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5887 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 46 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 98.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4977 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.

Также зафиксированы 52 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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