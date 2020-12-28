Новое о коронавирусе к 28 декабря: эксперты назвали симптомы, требующие срочного вызова врача

Британские специалисты определили пять признаков заражения SARS-CoV-2, при появлении которых необходимо немедленно вызвать врача.

Британские эксперты центра контроля и предупреждения заболеваний перечислили пять симптомов коронавирусной инфекции, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом пишет издание Daily Express.



Так, медики напомнили, что сегодня определили основные симптомы COVID-19, среди которых высокая температура, продолжительный кашель и потеря вкуса и обоняния. Однако, призвали они, нужно не упустить из виду более редкие признаки болезни: затруднённое дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, посинение губ и лица, тяжёлое пробуждение ото сна. При этом медики предупредили, что в списке указаны не все возможные симптомы, поэтому необходимо сразу сообщать о других тревожных проявлениях болезни.



Врачи изучают симптоматику нового заболевания, определяют, какие симптомы свидетельствуют о легком течении болезни, какие указывают на возможные серьезные осложнения. Так, в конце ноября российские неврологи сообщили о том, что заболевшие COVID-19 стали чаще жаловаться на нарушение памяти и концентрацию внимания. Специалисты считают, что такие последствия возникают по нескольким причинам: это стресс после перенесенной болезни и возможное нейротоксическое действие на организм человека вируса SARS-CoV-2. Британские и американские врачи в свою очередь назвали четыре ранних симптома заражения новой коронавирусной инфекцией. По их наблюдениям каждый пятый испытывает проблемы с пищеварением. В числе гастроэнтерологических симптомов наблюдаются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке.



Офтальмологи отметили среди возможных ранних симптомов конъюнктивит, правда этот признак встречался в 3% случаев.



Симптомами инфекции назвали спутанность сознания и утомляемость. Ученые из Исландии добавили к этому списку миалгию (боль в мышцах). Следующими по частоте проявления оказались головная боль и кашель. Российский Минздрав указывал миалгию в качестве симптома коронавирусной инфекции в начале апреля, однако отмечал, что это редкое последствие болезни, которое проявляется в 11% случаев.



Белковая пища влияет на выработку антител к COVID-19



Недостаточное количество употребляемого человеком белка может сказаться на выработке антител к коронавирусу, в частности, после вакцинации. Об этом ТАСС сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, количество белковой пищи очень влияет на выработку антител, так как данный процесс энергетически затратен. «Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет. Людям, которые провакцинировались, следует сделать упор на потребление качественного белка», — пояснил Гинцбург. Гинцбург также подчеркнул, что количество и качество белковой пищи в популяции той или иной страны отражает уровень благополучия и свидетельствует о высоком популяционном иммунитете жителей. Эксперт предупредил, что стресс и большое количество потребляемого алкоголя могут негативно повлиять на выработку антител. «Все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела»,— отметил он. Врач пояснил – это происходит потому, что гормоны прочно связаны с иммунной системой. Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 80 798 788 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 766 601 человек, вылечились 57 016 254 заразившихся. В России выявлено более 3 миллионов пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции, Великобритании, Турции и Италии. Более миллиона заразившихся - в Испании, Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, Украине и Перу.



