Общество

сегодня, 15:12

Часть Левого берега останется без света

6 606
#отключение электричества
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Часть Левого берега останется без света

28 декабря с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители улицы Павлика Морозова, воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103 по улице Московской, №№ 1, 6 по улице сержанта Кувшинова. Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 105 по улице Московской. 

С 09:00 до 14:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 2, 2а на площади Мира, №№ 10, 12 по улице Спиртозаводской. С 09:00 до 16:00 обесточат частный сектор улиц Полетаева, Тюленини, Л. Шевцовой, переулков Львовского, Брянского, Черниговского, Донского, Хвойного. 

Свет и воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК. 

6 606
#отключение электричества
1

Комментарии (6)

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Город

5 минут назад
Такого при Королеве не было! в этом году просто достали, без предупреждения отключать.
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ГОЭЛРО

18 минут назад
сейчас сюда придет Ваш, и начнет гнать пургу про эффективный менеджмент.)
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Фокс

19 минут назад
«Если на площади стоят с корытами, складывается впечатление, что это не город, а колхоз» Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 105 по улице Московской. Вот теперь прошу комментировать работу нашей мэрии
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?

сегодня, 15:30
Руководитель Лэска не справляется с работой давно, пора сменить руководителя.
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0- коммунистов в горсовете

сегодня, 15:28
ничего у капиталистов не получается
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Гость

сегодня, 15:23
Это город - Мухосранск
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