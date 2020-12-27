Часть Левого берега останется без света

28 декабря с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители улицы Павлика Морозова, воду подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103 по улице Московской, №№ 1, 6 по улице сержанта Кувшинова. Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 105 по улице Московской.



С 09:00 до 14:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 2, 2а на площади Мира, №№ 10, 12 по улице Спиртозаводской. С 09:00 до 16:00 обесточат частный сектор улиц Полетаева, Тюленини, Л. Шевцовой, переулков Львовского, Брянского, Черниговского, Донского, Хвойного.



Свет и воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.



