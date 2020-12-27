сегодня, 15:12
Часть Левого берега останется без света
28 декабря с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители улицы Павлика Морозова, воду подвезут по заявкам потребителей.
С 09:00 до 14:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 2, 2а на площади Мира, №№ 10, 12 по улице Спиртозаводской. С 09:00 до 16:00 обесточат частный сектор улиц Полетаева, Тюленини, Л. Шевцовой, переулков Львовского, Брянского, Черниговского, Донского, Хвойного.
Свет и воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.
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