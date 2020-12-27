Погода в Липецке

27 минут назад

В Липецкой области похолодает, днем до -8

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В Липецкой области похолодает, днем до -8

28 декабря территория Липецкой области окажется в области повышенного атмосферного давления – будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градуса мороза, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем будет от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза.

28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 31 градус мороза. 

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