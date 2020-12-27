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«Если на площади стоят с корытами, складывается впечатление, что это не город, а колхоз»

21 1454
#благоустройство проверка #инспекция
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Евгения Уваркина побывала на Соколе и на улице Гагарина

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, накануне мэр города Евгения Уваркина совместно с представителями профильных учреждений администрации города проинспектировала, как предприниматели исполняют требования правил размещения и содержания информационных элементов. Особое внимание уделялось двум объектам — площади Заводской и одной из крупнейших городских магистралей — улице Гагарина.

На Заводской площади в уходящем году стартовала масштабная реконструкция, поэтому и требования к её внешнему виду предъявляться строгие.

- Всё, что незаконно, нужно снять, а уже потом наводить красоту, - поставила задачу Евгения Уваркина.

Помимо вывесок глава города обратила внимание на места, которые занимают торговцы. Многие работают по старинке, из-за чего их точки выглядят не эстетично.

- Нам пишут: вы боретесь за красоту и порядок, а потому сами разрешаете бизнесменам захламлять территорию. Если на площади стоят с корытами, складывается впечатление, что это не город, а колхоз. Такого быть не должно.

Следующий пункт объезда – улица Гагарина. Здесь внимание представителей власти было обращено на состояние фасадов домов, расположенных на красной линии.

- Алгоритм действия с незаконными информационными конструкциями простой — увидели, сняли, выписали протокол. Предприниматели должны понимать, что игнорировать законы нельзя, - говорит Евгения Уваркина. - Очень много невероятно пёстрых вывесок на фасадах: там бежевое, тут красное, а рядом зелёное. Обидно, что раньше администрация согласовывала бизнесу такие дизайнерские решения. Необходимо дополнительно изучить опыт других городов, выбрать лучшее для Липецка.

Как известно, в областном центре действуют правила размещения и содержания информационных элементов, которые обязаны соблюдать те, кто хочет повесить любую информационную вывеску. Важно знать, что в зонах особого градостроительного значения, к которым относятся 32 магистрали, формирующие облик города, предприниматели могут устанавливать только объемные буквы с подсветкой или без неё. Такие вывески размещаются исключительно в пределах занимаемого помещения - над входом в магазин или его окнами. 
 
Сотрудники Городского центра рекламы выявляют нарушителей, составляют акты и информируют владельца о необходимости навести порядок. Если требование не выполняется, специалисты самостоятельно снимают конструкцию и отправляют на хранение. В течение месяца собственник может забрать со склада вывеску. В противном случае её направят на утилизацию. 
 
Напомним, за нарушение правил размещения и содержания информационных элементов предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для физических лиц составляет от 500 до 3 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 3 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц – от 10 000 до 50 000 рублей.
21 1454
#благоустройство проверка #инспекция
3

Комментарии (21)

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Вася

21 минуту назад
Что значит колхоз? Разве глава может так выражаться? Так может сказать простой человек, обыватель, но не глава города!
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Правда

23 минуты назад
" Соблюдение законов" из её уст, по крайней мере, смешно. У нас ведь для одних закон, а для других так сойдёт.
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Smokey

25 минут назад
Народ, молодец!!!! Комментария самые что ни наесть нужные!!!!!!! Женя, слушай народ , а на губерских хозяев!
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Smokey

27 минут назад
Ржу не могу с неё. Она сама подтверждает что дали добро на всё они сами и теперь протокол и штраф!)))))) Как так Женя? Добро дали , а теперь сандали переобуть и на Москву типо сравнятся!?))))) народ ЗА что бы сравнятся по зарплате с Москвой, а не портам твоим колхозным!
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Перри Мейсон

30 минут назад
Парковка у родного подъезда, бесплатно это в СССР
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Ага

31 минуту назад
Колхоз "Липецк" .Добро пожаловать !!!!
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Деревенский детектив

33 минуты назад
Опять эта кулацкая антиколхозная пропаганда от воображающих себя "илитой" :-) а продукты вам из мюнхенов что ли привозят?
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Почему

35 минут назад
Мэр города без маски?Почему её не штрафуют?Каждый день рассказываете про водителей без масок,так они берут пример с Уваркиной,неужели не видно!
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молодой тупняк

39 минут назад
Хотелось бы напомнить мэру что такое колхоз! Колхоз это рабочие места, это независимость в продовольствии от других стран, так же это экологически чистое и нагуленное на воле мясо, натуральное полезное молоко и ещё много пользы было от колхозов! Ну а в совхозах ещё и многочисленная халява была населению в виде зерна, комбикормов, топлива и запчастей! Колхозы и совхозы это отличная помощь населению и стране в целом!
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заблудившемуся, в веках

42 минуты назад
Парковка у родного подъезда, .. ты здесь не в Древнем Риме что бы тебе бани и сортиры бесплатные строить.
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