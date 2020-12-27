Медики просят липчан: «Не встречайте Новый год с нами!».

Врачи БСМП №1 провели акцию «Не встречайте Новый год с нами и COVID-19».

На своей страничке в Инстграм медики БСМП-1, в которой развернут ковидный госпиталь, опубликовали фото флэшмоба."Цель этой акции, которую поддерживают медики всей страны - призыв к гражданам поберечь здоровье, чтобы не встречать Новый год в больницах.Именно декабрь и январь являются самыми «урожайными» месяцами для самых разнообразных инфекций. А скоро новогодние праздники.Проведите их в кругу семьи! - обращаются к Липчанам сотрудники нашей больницы"