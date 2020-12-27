Общество

57 минут назад

Медики просят липчан: «Не встречайте Новый год с нами!».

9 692
#коронавирус
2
Медики просят липчан: «Не встречайте Новый год с нами!».

Врачи БСМП №1 провели акцию «Не встречайте Новый год с нами и COVID-19».

На своей страничке в Инстграм медики БСМП-1, в которой развернут ковидный госпиталь, опубликовали фото флэшмоба.

"Цель этой акции, которую поддерживают медики всей страны - призыв к гражданам поберечь здоровье, чтобы не встречать Новый год в больницах.

Именно декабрь и январь являются самыми «урожайными» месяцами для самых разнообразных инфекций. А скоро новогодние праздники.

Проведите их в кругу семьи! - обращаются к Липчанам сотрудники нашей больницы"


9 692
#коронавирус
2

Комментарии (9)

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Гость

6 минут назад
А мужьям к кому идти? :))
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Не дай Бог

7 минут назад
Вообще когда-либо с ними сталкиваться.У меня столько родственников умерло в разные годы через короткое время после выхода из больницы!Не приведи Господи общаться с нашими врачами!
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митяй

10 минут назад
интересно а почему в таких костюмах раньше не ходили .Ведь двухсторонняя пневмония всю жизнь была.Ненадоело народ кашмарить
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Елена

12 минут назад
Как вспомню, как бабушку я туда отвозила...как фильм ужасов...как в телевизор попала, в новостях только до этого видела медиков в полном одеянии. Ещё в начале октября было, когда скорых было в очереди 15 машин. А мы по самообращению до 4 утра там с бабулей ждали очередь. И тот страх, когда заходила в приемный покой, в трёх масках...в перчатках...сама понимая, что я без обоняния и скорее всего тоже больна ковидом, все равно был дикий страх...слава богу и бабуля и папа от туда вышли здоровыми!!! Спасибо всем медикам!!!
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Липчанин

24 минуты назад
100%, а то после рюмки кто нибудь и спросит с вас за ваши деяния
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Animal planet.

25 минут назад
Идите на, слыш ты. Может сам туда пойдешь? Адрес бы твой вычислить и в черный список добавить,что бы к тебе скорая помощь не выезжала,и врачи не принимали.
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Работник морга

29 минут назад
с нами можно. Мы добрые
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Идите на

45 минут назад
Пожалуйста
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Лавочница

50 минут назад
Вся эти заказная наглядная агитация - происки мировой закулисы.
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