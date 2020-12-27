Общество
57 минут назад
Медики просят липчан: «Не встречайте Новый год с нами!».
9 692
Врачи БСМП №1 провели акцию «Не встречайте Новый год с нами и COVID-19».
На своей страничке в Инстграм медики БСМП-1, в которой развернут ковидный госпиталь, опубликовали фото флэшмоба.
"Цель этой акции, которую поддерживают медики всей страны - призыв к гражданам поберечь здоровье, чтобы не встречать Новый год в больницах.
⠀
Именно декабрь и январь являются самыми «урожайными» месяцами для самых разнообразных инфекций. А скоро новогодние праздники.
Проведите их в кругу семьи! - обращаются к Липчанам сотрудники нашей больницы"
"Цель этой акции, которую поддерживают медики всей страны - призыв к гражданам поберечь здоровье, чтобы не встречать Новый год в больницах.
⠀
Именно декабрь и январь являются самыми «урожайными» месяцами для самых разнообразных инфекций. А скоро новогодние праздники.
Проведите их в кругу семьи! - обращаются к Липчанам сотрудники нашей больницы"
9 692
Гость
Не дай Бог
митяй
Елена
Липчанин
Animal planet.
Работник морга
Идите на
Лавочница