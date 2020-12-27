В елецкой колонии открылось кафе

Осужденные теперь могут питаться за свой счет

В колонии №4 Ельца открылось кафе для осужденных. Как сообщили в УФСИН по Липецкой области, посещать кафе осужденные исправительной колонии могут в установленное графиком время. Купленные блюда они должны оплачивать за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах.



В меню представлены салаты из свежих овощей, холодные закуски, блюда из мяса птицы и выпечка. Весь ассортимент изготавливается в самом учреждении. Ингредиенты блюд всего меню выращены на производственных площадках исправительных учреждений области.





