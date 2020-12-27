Коронавирус в России: ученые ищут лекарства от COVID-19

Перед праздниками эпидемиологи напоминают – меры безопасности помогут избежать резкого роста заболеваемости. Санитарная дисциплина сдерживает не только коронавирусную инфекцию – в стране снизилась заболеваемость ОРВИ и кишечными инфекциями. Ученые работают над лекарствами от COVID-19 – Роспатент выдал более сотни патентов на разработки по борьбе с новой инфекцией. Вирусологи и эпидемиологи надеются на вакцинацию – тем более, прививки потребуются как людям, так и животным.

24 декабря российский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом рекорде выявленных зараженных SARS-CoV-2 – 29 935 человек. Предыдущий максимум регистрировали 21 декабря — 29 350 заболевших. За эти же сутки в России было зафиксировано 635 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции. Это максимальный показатель с начала пандемии. С 12 ноября в стране ежедневно выявляют более 20 тысяч заразившихся коронавирусом. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 144 329 инфицированных. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 2 992 706 человек, умерли 53 769 человек.



В Липецкой области ежедневно положительный тест на SARS-CoV-2 выявляли от 162 до 168 человек. Число летальных случаев составило 229 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 15 067 случаев новой коронавирусной инфекции, 11 700 человек выздоровели.



Несмотря на новый рекорд, Роспотребнадзор с осторожностью говорит о стабилизации ситуации. Как отметила глава ведомства Анна Попова, в 77 регионах заболеваемость коронавирусной инфекцией оказалась ниже 1 - недавно такой показатель был всего в 15-20 регионах. «Коэффициент репродукции RT, я напомню, что это - это значит, какое количество людей потенциально заражает один инфицированный до того момента, как он будет изолирован. Так вот, этот показатель у нас снизился до единицы, и сегодня он составляет единицу, то есть прекращается дальнейшее распространение, в 77 субъектах Российской Федерации», - заявила она в ходе брифинга. Что касается рекордов по числу случаев, то они объясняются спецификой сроков сдачи тестов. Как пояснил в беде с РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, рост числа заболевших в четверг, пятницу и субботу объясняется тем, что люди обращаются после субботы-воскресенья сдавать анализы в понедельник-вторник. Соответственно, результаты этих анализов выявляются в четверг, пятницу и субботу. А в пятницу и субботу люди не сдают анализы, поэтому понедельник, вторник и среда - всегда снижение заболеваемости. Такая ситуация наблюдается уже три месяца.



На праздники расслабляться не стоит, напоминает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов: «В последние дни мы наблюдаем повышение социальной активности накануне новогодних праздников. К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации». Если в дни новогодних каникул жители продолжат соблюдать меры безопасности, каких-либо резких скачков заболеваемости, вероятнее всего, не будет, добавила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, число же заболевших будет колебаться – то повышаться, то понижаться. А вот встречи большими компаниями на Новый год могут отрицательно сказаться на эпидситуации. Например, инфекционист Евгений Тимаков считает - суточный прирост новых случаев коронавируса в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, если граждане в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора. Если же россияне отнесутся к ограничениям ответственно, инфекционист прогнозирует сохранение текущих показателей. Он также предполагает, что максимальный показатель за зиму перешагнет отметку в 30 тысяч случаев.



Для того, чтобы обезопасить общественное пространство от вируса, Роспотребнадзор рекомендует в праздники чаще дезинфицировать общественный транспорт. «В общественном транспорте мы рекомендуем дезинфекционные мероприятия чаще, чем обычно. Потому что мы считаем, что востребованность транспорта будет выше», - сказала глава ведомства Анна Попова на брифинге. Мероприятия она рекомендовала проводить на улице – так, чтобы участников на них собиралось не больше 50 человек.



В России 26-й губернатор заразился новой коронавирусной инфекцией – ее подтвердили у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. На своей странице в Instagram, глава региона написал, что у него поднялась температура, есть кашель. Лечиться он продолжил дома, соблюдая рекомендации врача. Чуть раньше в декабре положительный тест получили губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Соблюдение мер безопасности сказалось не только на распространении коронавирусной инфекции. Профилактика от вируса SARS-CoV-2, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции, защитила россиян и от ряда других инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Те меры, которые мы предпринимали, борясь с коронавирусом, позволили нам в этом году добиться, в самом деле, снижения заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями практически в три раза», - сказала она. Также благодаря тому, что все стали часто мыть руки, заболеваемость острыми кишечными инфекциями, включая дизентерию и сальмонеллез, тоже существенно снизилась. Анна Попова также сообщила, что России в этом году удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и краснухи.



Источником заражения второй волны в России стали внутренние случаи – так считает заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. «Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих», - сказал он в беседе с РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев в свою очередь не верит в скорое появление коллективного иммунитета. Одной из причин является то, что неизвестно, насколько долго держится иммунитет у переболевших новой инфекцией и у привитых. «Одно дело, если на год, или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать», - отметил глава РАН. Вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок считает, что коллективный иммунитет в северном полушарии к лету 2021 года все-таки выработается, и зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится. «Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищенности и открытости границ между странами к этому времени появится», – сказал Оберемок, слова которого приводит пресс-служба вуза. С одной стороны, к этому времени будут вакцины и лекарства, с другой – большинство населения столкнутся с вирусом, да и психологически люди привыкнут к новому коронавирусу. Маловероятным считает профессор заражение переболевших в ближайшие несколько лет одним и тем же подтипом вируса. Сам по себе коронавирус со временем будет ослабевать, а значит, смертность от заболевания будет не такой высокой, как в настоящее время.



Насколько вероятно появление новых штаммов коронавируса, зависит от того, как точно заразившийся выполняет рекомендации врача и соблюдает срок приема препаратов, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он пояснил, что мутация микроорганизмов под действием препаратов хорошо известна, вирусы всегда приспосабливаются, вырабатывая устойчивость к лекарственной терапии. «Однако мутации резистентности не означают, что данные штаммы становятся суперинфекционными, суперзаразными, приобретают большую эпидемическую значимость и большее распространение», - отметил Горелов.



В России проходит вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Эпидемиологи надеются, она сделает новое заболевание управляемым, вирус больше не приведет к пандемии. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что вакцинация против любого инфекционного заболевания является одним из основных факторов предотвращения его дальнейшего распространения и призвала россиян сделать прививку от коронавируса. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса в РФ должна идти непрерывно, в том числе в праздничные дни. Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин в интервью РИА Новости также отметил – вакцинация позволяет остановить эпидемию и череду мутаций. «Необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», - сказал он. А глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцина будет защищать от британского штамма вируса, так как данная мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко надеется, что весной заболеваемость окажется заметно ниже – на это позволяют рассчитывать запланированные объемы вакцинации. Однако он уточнил в эфире канала «Россия 24», что пока иммунитет не сформирован, людям не следует забывать, что риски заражения существуют.



Прививки от заражения SARS-CoV-2 нужны не только людям. Норок и других пушных зверей, которые потенциально могут заразить человека, уже сейчас нужно прививать от коронавирусной инфекции, сообщил на дальневосточном онлайн-форуме «ДФО-2020» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. «Если мы в больших масштабах выращиваем каких-то животных, давайте думать о том, какие заболевания мы от них получим…. Норок абсолютно точно надо прививать от коронавирусной инфекции. Мы же прививаем от коронавирусной инфекции птиц - гамма-коронавирусы их прилично поражают». По его словам, надо проводить мониторинг в природе на предмет появления инфекций и того, как они могут перейти к человеку.



Пока ученые активно работают над созданием лекарств против новой инфекции. Роспатент с начала пандемии коронавируса получил 500 заявок на разработки, направленные на борьбу с COVID-19, и выдал патенты на 131 из них, рассказал руководитель ведомства Григорий Ивлиев. Среди них несколько – на вакцину, на лекарственные препараты для лечения и профилактики COVID-19 и его осложнений, на диагностические тест-системы и методы диагностики, на дезинфицирующие технологии, на средства индивидуальной защиты, на аппарат искусственной вентиляции легких и другие. Например, только на вакцины, защищающие от заболевания COVID-19, выдано семь патентов. Заместитель директора Федерального института промышленной собственности Татьяна Эриванцева на пресс-конференции добавила, что больше всего заявок пришло от физических лиц, в основном их разработки связаны со средствами дезинфекции и индивидуальной защиты от инфекции. На втором месте - компании, они чаще патентовали различные противовирусные препараты. На третьем месте по числу поданных заявок - научные организации, они представили вакцины, методы и средства терапии, а также препараты. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в рамках работы над препаратом для предотвращения или смягчения осложнений от COVID-19 подало восемь патентных заявок, которые касаются способов введения, режимов дозирования, схем лечения, технологий производства. Часть из них уже получены.



