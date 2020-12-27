Происшествия

59 минут назад

В Ельце сиделка украла валюту у подопечной

4 385
#кража
В Ельце сиделка украла валюту у подопечной

Украденные деньги она обменяла у таксистов. За 200 евро ей дали 1000 рублей.

В мае 2020 года в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу поступило сообщение от пенсионерки о том, что у неё похитили крупную сумму денежных средств. В кратчайший срок полицейские установили подозреваемую, которая была задержана и доставлена в городской отдел полиции, где добровольно написала явку с повинной и полностью призналась в содеянном.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, во время предварительного расследования установлено, что 32-летняя  жительница Елецкого района проживала с пожилой женщиной и ухаживала за ней, так как у последней имеются проблемы со здоровьем. В один из дней, пока пенсионерка спала, молодая женщина решила обыскать её вещи на наличие денежных средств и нашла их в сумке-косметичке, которые собиралась потратить на покупку алкоголя. Взяв несколько денежных купюр, она положила их в карман одежды, вышла в коридор общежития, и заметила, что в руках у неё не рубли, а иностранная валюта. Встретив в коридоре соседку, злоумышленница поинтересовалась, знает ли та, где можно обменять купюры. Получив отрицательный ответ, обвиняемая направилась к магазину, около которого стояли таксисты, и подойдя к одному из них, она обменяла одну купюру достоинством 200 евро на 1 000 рублей, которой расплатилась в магазине за алкоголь и продукты питания, после чего вернулась в общежитие. При новой встрече с соседкой, последняя поинтересовалась у подозреваемой о том, откуда у неё появились такие деньги, на что та ответила, что деньги ей передала потерпевшая. Однако соседка не поверила словам женщины и, забрав у неё оставшиеся денежные средства, направилась в комнату к пенсионерке, и вернула их.

Сотрудники следственного отдела в кратчайшие сроки собрали неопровержимую доказательственную базу и направили уголовное дело в суд. Председательствующим судьёй были изучены все материалы уголовного дела, подозреваемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину", и на основании данной статьи ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Фото: ekripta.com

4 385
#кража

Комментарии (4)

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30 минут назад
классный курс обмена
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Дмитрий

38 минут назад
Но таксистам конечно привалило)
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Дмитрий

38 минут назад
Общественные работы это конечно хорошо но 18 косарей бабушке вернёт кто?
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Навальненок

45 минут назад
Лучше бы потратила на борьбу с режимом
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