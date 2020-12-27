В России
сегодня, 09:40
Киркоров предложил Баскову стать соседями на кладбище
Филипп Киркоров предложил своему другу Николаю Баскову купить рядом места на кладбище.
Об этом эпизоде сам Басков рассказал в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1", пишет издание StarHit. Он добавил, что поп-король очень трепетно относится к ушедшим эстрадным кумирам. Часто посещает их могилы. И сетует, что порой приходится идти через все кладбище от одной могилы к другой. Вот у него и родилась мысль, что с другом и коллегой Николаем Басковым нужно лежать рядом. Тогда поклонники не будут бегать по кладбищу от могилки к могилке.
Басков также поделился воспоминаниями о том, как началась его дружба с Киркоровым. Однажды в Ялте они катались по морю, привязанные к одной ватрушке. С тех пор стали близкими друзьями. А два года назад записали первую совместную песню, пишет www.mk.ru
Басков также поделился воспоминаниями о том, как началась его дружба с Киркоровым. Однажды в Ялте они катались по морю, привязанные к одной ватрушке. С тех пор стали близкими друзьями. А два года назад записали первую совместную песню, пишет www.mk.ru