В России

сегодня, 09:40

Киркоров предложил Баскову стать соседями на кладбище

136

Филипп Киркоров предложил своему другу Николаю Баскову купить рядом места на кладбище. 

Об этом эпизоде сам Басков рассказал в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1", пишет издание StarHit. Он добавил, что поп-король очень трепетно относится к ушедшим эстрадным кумирам. Часто посещает их могилы. И сетует, что порой приходится идти через все кладбище от одной могилы к другой. Вот у него и родилась мысль, что с другом и коллегой Николаем Басковым нужно лежать рядом. Тогда поклонники не будут бегать по кладбищу от могилки к могилке.

Басков также поделился воспоминаниями о том, как началась его дружба с Киркоровым. Однажды в Ялте они катались по морю, привязанные к одной ватрушке. С тех пор стали близкими друзьями. А два года назад записали первую совместную песню, пишет www.mk.ru

136

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

WhatsApp не будет работать на старых смартфонах с 1 января
WhatsApp не будет работать на старых смартфонах с 1 января

сегодня, 08:56

В мире
Двух павлинов спасли в Удмуртии
Двух павлинов спасли в Удмуртии

сегодня, 08:54

В России
Россиянам понравилось работать на «удаленке»
Россиянам понравилось работать на «удаленке»

вчера, 09:23

В России
В 2021 году ЕГЭ будут сдавать по новым правилам
В 2021 году ЕГЭ будут сдавать по новым правилам

вчера, 09:20

В России
В Екатеринбурге экстренно сел самолет, летевший из Тюмени
В Екатеринбурге экстренно сел самолет, летевший из Тюмени

вчера, 09:18

В России
Военнослужащий сломал челюсть сослуживцу за опоздание в кафе
Военнослужащий сломал челюсть сослуживцу за опоздание в кафе

вчера, 09:17

В России