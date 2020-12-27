В мире

15 минут назад

WhatsApp не будет работать на старых смартфонах с 1 января

62

Популярный мессенджер WhatsApp уже на этой неделе перестанет работать на старых смартфонах.

С 1 января 2021 года WhatsApp прекратит работу на устройствах со старыми операционными системами. Чтобы этого не произошло, пользователям гаджетов следует ее обновить. Если речь идет об устройствах на Android, то их необходимо обновить до версии 4.0.3. и выше. А устройства iOS — до iOS 9.

Также пользователям WhatsApp рекомендуют заранее «экспортировать чаты» — сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять данные, сообщает www.ntv.ru

62

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Бельгии 18 пациентов дома престарелых умерли после визита Санты с COVID-19
В Бельгии 18 пациентов дома престарелых умерли после визита Санты с COVID-19

8 минут назад

В мире
Голландские эксперты рассказали правду о деле «Боинга» МН17
Голландские эксперты рассказали правду о деле «Боинга» МН17

14 минут назад

В мире
Новый штамм коронавируса выявлен в Европе и Австралии
#коронавирус
Новый штамм коронавируса выявлен в Европе и Австралии

22.12.2020 10:33

В мире
Кравчук сообщил, что Украина применит силу санкций против России
9
Кравчук сообщил, что Украина применит силу санкций против России

20.12.2020 10:21

В мире
Археологи нашли бутылку с посланием из позапрошлого века 
Археологи нашли бутылку с посланием из позапрошлого века 

19.12.2020 10:09

В мире
В Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение
#землетрясение
В Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение

18.12.2020 09:21

В мире