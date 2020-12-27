В мире
15 минут назад
WhatsApp не будет работать на старых смартфонах с 1 января
Популярный мессенджер WhatsApp уже на этой неделе перестанет работать на старых смартфонах.
С 1 января 2021 года WhatsApp прекратит работу на устройствах со старыми операционными системами. Чтобы этого не произошло, пользователям гаджетов следует ее обновить. Если речь идет об устройствах на Android, то их необходимо обновить до версии 4.0.3. и выше. А устройства iOS — до iOS 9.
Также пользователям WhatsApp рекомендуют заранее «экспортировать чаты» — сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять данные, сообщает www.ntv.ru
Также пользователям WhatsApp рекомендуют заранее «экспортировать чаты» — сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять данные, сообщает www.ntv.ru