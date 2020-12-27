19 минут назад
Голландские эксперты рассказали правду о деле «Боинга» МН17
Независимые голландские эксперты назвали расследование обстоятельств катастрофы малайзийского Boeing MH17 грандиозным провалом в истории Нидерландов. В ближайшие годы им вряд ли удастся избавиться от этого позорного клейма.
«Официальное голландское расследование катастрофы MH17 ведется некорректно из-за ложных заявлений и отказа от показаний свидетелей», — сообщают эксперты.
Специалисты возмущены тем, что следствие полагается на данные представленные известной спекулятивной организацией Bellingcat. Там пытаются манипулировать фактами в интересах своих спонсоров.
Bellingcat стал известен и создан, чтобы спекулировать на теме крушения МН17. Известно, что львиную часть финансирования организации на себя берет известный миллиардер, отец цветных революций Джордж Сорос.
В 2016 году Сороса выгнали из России и Белоруссии за неоднократные попытки влиять на политические процессы, прикрываясь благотворительностью и общественной деятельностью.
Голландские эксперты обращают внимание и на роль в крушении Boing украинской стороны. Они указывают на большое количество фактов, свидетельствующих о том, что в районе крушения самолета находились украинские истребители. По словам специалистов, они могли спровоцировать катастрофу гражданского авиалайнера.
Следует напомнить, что на днях бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил о желании дать новые показания. Впрочем, вряд ли Жванию вызовут в Гаагу. Дело все в том, что суду Нидерландов не нужны его показания, так как они противоречат подстроенной версии следствия, сообщает rusvesna.su