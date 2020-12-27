Происшествия

54 минуты назад

Липчанин госпитализирован после столкновения грузовиков

765
#ДТП
Липчанин госпитализирован после столкновения грузовиков

Авария произошла на трассе "Каспий"

В Михайловском районе Рязанской области, на 219-м километре автодороги Р22 «Каспий» произошло столкновение грузового автомобиля «Мерседес» с полуприцепом под управлением 58-летнего жителя Липецкой области и грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом под управлением 25-летнего водителя. 

В результате происшествия водители автомобилей получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. 

Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в УМВД России по Рязанской области. 
765
#ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Фургон въехал в машину с ребенком: мальчика осматривают медики
#авария #ДТП
27
Фургон въехал в машину с ребенком: мальчика осматривают медики

вчера, 17:06

Происшествия
На трассе Липецк-Грязи перевернулась машина
#авария #ДТП
19
На трассе Липецк-Грязи перевернулась машина

вчера, 15:11

Происшествия
Мужчина вынес из магазина более 16 литров алкоголя
#кража #алкоголь
19
Мужчина вынес из магазина более 16 литров алкоголя

вчера, 14:15

Происшествия
В Грязях сладости из магазинов воруют женщины
#кража #магазин
23
В Грязях сладости из магазинов воруют женщины

вчера, 11:29

Происшествия
Ельчанин украл из подвала 105 банок солений и два весла
#кража #взлом
13
Ельчанин украл из подвала 105 банок солений и два весла

вчера, 09:13

Происшествия
«Грета» натворила дел на липецких дорогах
#циклон #авария #ДТП
49
«Грета» натворила дел на липецких дорогах

вчера, 08:12

Происшествия