Липчанин госпитализирован после столкновения грузовиков

Авария произошла на трассе "Каспий"

В Михайловском районе Рязанской области, на 219-м километре автодороги Р22 «Каспий» произошло столкновение грузового автомобиля «Мерседес» с полуприцепом под управлением 58-летнего жителя Липецкой области и грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом под управлением 25-летнего водителя.



В результате происшествия водители автомобилей получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.



Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в УМВД России по Рязанской области.

