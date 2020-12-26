Фургон въехал в машину с ребенком: мальчика осматривают медики

Авария произошла на улице Гагарина.

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26 декабря в 13:55 на улице Гагарина столкнулись фургон "Хэндай" и легковой автомобиль "Хонда". Авария произошла на подъезде к перекрестку с улицей Шкатова. Водитель фургона не успел затормозить перед светофором и врезался в ожидавшую зеленого сигнала легковушку. Момент ДТП записала уличная камера.



Известно, что в легковом автомобиле находились водитель и ребенок, 8-летний мальчик.



- По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя "Хэндай". В аварии пострадал ребенок, его сейчас осматривают врачи. Известно, что его жизни ничего не угрожает, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

