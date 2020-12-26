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Липчане справились с «Волгой» даже без темнокожего легионера

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#мини-футбол
Липчане справились с «Волгой» даже без темнокожего легионера

Наша команда по мини-футболу завершила год победой в Саратове.

Липецкий мини-футбольный клуб завершил календарный 2020 год победой в Саратове над местной «Волгой» - 3:1.

В составе липчан отсутствовал приболевший их лучший игрок и бомбардир (11 голов в 12-ти матчах) Янник Сомплей Джилеру из Кот-д`Ивуара, но справится с командой из нижней части турнирной таблицы оказалось возможно и без него.

Первый гол был забит лишь под занавес первого тайма. За минуту до перерыва липчанин Денис Гуляйкин решил взять игру на себя, запутал финтами защитников и резко пробил. 19-летний голкипер волжан Ярослав Плево (на фото), ещё в прошлом сезоне бывший основным стражем ворот липецкой команды, не ожидал такого поворота событий и пропустил в ближний угол – 1:0.

Самый эффектный гол в матче, оказавшийся победным, забил Артем Зайцев в середине второго тайма. Липчане ввели мяч из аута высокой передачей на противоположный фланг, где Артём идеально приложился с лету к мячу: снаряд вонзился в дальний угол ворот без каких бы то ни было шансов для голкипера – 2:0.

Матч можно было спокойно доводить до конца, но начудил защищавший ворота липчан Леон Геджуа, умудрившийся пропустить между ног с нулевого (!) угла удар от самого активного у хозяев Афгана Рахманова. Пытавшийся спасти команду Агедиль Мадияров только подправил мяч в сетку собственных ворот – 2:1.

Впрочем, скоро Мадияров реабилитировался, отобрав мяч у того же Рахманова, продолжившего «комедию ошибок» неудачной попыткой обводки возле своих ворот. Удар Агедиля в ближний угол был неотразим – 3:1.

Победа позволила мини-футбольному клубу, финансирующемуся из бюджета Липецкой области, подойти ко встрече Нового Года в приподнятом настроении. В следующий раз команда выйдет на паркет уже после праздников – 10 января в домашнем матче против «Ростова».

«Волга» (Саратов) – Липецкая область – 1:3 (0:1)
Голы: Гуляйкин, 25 (0:1). Арт.Зайцев, 37 (0:2). Мадияров, 42 в свои ворота (1:2). Мадияров, 45 (1:3).
Фолы: 4 – 8 (1-4).
Предупреждён: Рахманов («Волга»), 43.
Судьи: В. Семёнов (Москва), Д. Орлов (Казань), Д. Орловский (Саратов).
26 декабря. Саратов. СК «Юбилейный».
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#мини-футбол

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