99 из 157 новых случаев COVID-19 – жители Липецка

1 187 пациентов с COVID-19 лечатся в больнице. Получают лечение на дому 1935 пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции.

Ещё 171 человек в регионе вылечился от COVID-19, 2 человека за сутки умерли, сообщает администрация Липецкой области.



Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 15 224 случая новой коронавирусной инфекции, 11 871 человек выздоровели, 231 умер, 3 122 — на лечении.



По состоянию на 12:00 26 декабря в больницах находятся 1 187 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1 935 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждено 157 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 99

Елец - 1

Грязинский район - 6

Данковский район - 1

Добринский район - 2

Добровский район - 7

Елецкий район - 2

Лебедянский район - 6

Липецкий район - 21

Хлевенский район - 6

Чаплыгинский район - 6.



