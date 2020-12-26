сегодня, 15:18
99 из 157 новых случаев COVID-19 – жители Липецка
1 187 пациентов с COVID-19 лечатся в больнице. Получают лечение на дому 1935 пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции.
Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 15 224 случая новой коронавирусной инфекции, 11 871 человек выздоровели, 231 умер, 3 122 — на лечении.
По состоянию на 12:00 26 декабря в больницах находятся 1 187 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1 935 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждено 157 случаев инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 99
Елец - 1
Грязинский район - 6
Данковский район - 1
Добринский район - 2
Добровский район - 7
Елецкий район - 2
Лебедянский район - 6
Липецкий район - 21
Хлевенский район - 6
Чаплыгинский район - 6.
рабочий