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сегодня, 15:18

99 из 157 новых случаев COVID-19 – жители Липецка

1 544
#коронавирус
99 из 157 новых случаев COVID-19 – жители Липецка

1 187 пациентов с COVID-19 лечатся в больнице. Получают лечение на дому 1935 пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции.

Ещё 171 человек в регионе вылечился от COVID-19, 2 человека за сутки умерли, сообщает администрация Липецкой области.

Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 15 224 случая новой коронавирусной инфекции, 11 871 человек выздоровели, 231 умер, 3 122 — на лечении.

По состоянию на 12:00 26 декабря в больницах находятся 1 187 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1 935 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждено 157 случаев инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк - 99
Елец - 1
Грязинский район - 6
Данковский район - 1
Добринский район - 2
Добровский район - 7
Елецкий район - 2
Лебедянский район - 6
Липецкий район - 21
Хлевенский район - 6
Чаплыгинский район - 6.

1 544
#коронавирус

Комментарии (1)

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рабочий

6 минут назад
неужели это кому то интересно
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