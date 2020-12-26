На трассе Липецк-Грязи перевернулась машина

Данных о пострадавших в ДТП нет.

Сегодня утром на трассе Липецк-Грязи перевернулась «Лада Гранта». Автомобиль угодил в кювет и опрокинулся на крышу возле завода «Йокохама».



Как сообщают очевидцы, за рулем был мужчина, в аварии никто не пострадал. Автомобиль вернули на колеса с помощью спецтехники. Не исключено, что причиной ДТП стали сложные дорожные условия.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сведений об аварии в ведомстве к этому часу нет.