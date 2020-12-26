Происшествия

сегодня, 15:11

На трассе Липецк-Грязи перевернулась машина

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#авария #ДТП
На трассе Липецк-Грязи перевернулась машина

Данных о пострадавших в ДТП нет.

Сегодня утром на трассе Липецк-Грязи перевернулась «Лада Гранта». Автомобиль угодил в кювет и опрокинулся на крышу возле завода «Йокохама».

Как сообщают очевидцы, за рулем был мужчина, в аварии никто не пострадал. Автомобиль вернули на колеса с помощью спецтехники. Не исключено, что причиной ДТП стали сложные дорожные условия.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сведений об аварии в ведомстве к этому часу нет.
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#авария #ДТП

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