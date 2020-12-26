Общество

сегодня, 15:05

В честь липчанина провели мини-парад

4 987
#юбилей #ветеран
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В честь липчанина провели мини-парад

Марширующие военные поздравили Андрея Самсонова со 100-летием.

Сегодня свое 100-летие празднует Почетный гражданин Липецка Андрей Самсонов. Ветерана пришли поздравить представители администрации и депутатского корпуса, силовых структур. Свое уважение юбиляру выказали военнослужащие Липецкого авиацентра: они прошли торжественным маршем под окнами дома ветерана под звуки военного оркестра.

Связист Самсонов прошел всю войну, от первого до последнего дня. В 1941-м из Брестской области с боями прорывался к своим, позже защищал Москву и Сталинград, охранял небо Беларуси. За проявленное в годы войны мужество награжден орденами и медалями. В послевоенные годы Андрей Андреевич продолжил службу в армии. В 1968 году, демобилизовавшись в звании подполковника, переехал в Липецк. Почти 20 лет он работал в организациях города, а после выхода на пенсию, занялся общественной деятельностью. Андрей Самсонов ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и школьников, участвует в городских мероприятиях, посвященных памятным датам военной истории. В 2015-м полковник Самсонов побывал в Москве на параде в честь 70-летия Великой Победы.

Фото:www.instagram.com

4 987
#юбилей #ветеран
2

Комментарии (4)

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Эх

6 минут назад
лучше бы денег дали, нахрен ему ваши парады, а завтра еще и оштрафуют за то что без маски
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К. В.

7 минут назад
Почёт и уважение, таких бы во власть надо, страна бы расцвела.
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Перри Мейсон

28 минут назад
"Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей."!!!
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Сергей

37 минут назад
Это дорогого стоит! Со 100-летним Юбилеем, Андрей Андреевич!!!
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