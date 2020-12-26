Общество
сегодня, 15:05
В честь липчанина провели мини-парад
Марширующие военные поздравили Андрея Самсонова со 100-летием.
Сегодня свое 100-летие празднует Почетный гражданин Липецка Андрей Самсонов. Ветерана пришли поздравить представители администрации и депутатского корпуса, силовых структур. Свое уважение юбиляру выказали военнослужащие Липецкого авиацентра: они прошли торжественным маршем под окнами дома ветерана под звуки военного оркестра.
Связист Самсонов прошел всю войну, от первого до последнего дня. В 1941-м из Брестской области с боями прорывался к своим, позже защищал Москву и Сталинград, охранял небо Беларуси. За проявленное в годы войны мужество награжден орденами и медалями. В послевоенные годы Андрей Андреевич продолжил службу в армии. В 1968 году, демобилизовавшись в звании подполковника, переехал в Липецк. Почти 20 лет он работал в организациях города, а после выхода на пенсию, занялся общественной деятельностью. Андрей Самсонов ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и школьников, участвует в городских мероприятиях, посвященных памятным датам военной истории. В 2015-м полковник Самсонов побывал в Москве на параде в честь 70-летия Великой Победы.
Фото:www.instagram.com
Связист Самсонов прошел всю войну, от первого до последнего дня. В 1941-м из Брестской области с боями прорывался к своим, позже защищал Москву и Сталинград, охранял небо Беларуси. За проявленное в годы войны мужество награжден орденами и медалями. В послевоенные годы Андрей Андреевич продолжил службу в армии. В 1968 году, демобилизовавшись в звании подполковника, переехал в Липецк. Почти 20 лет он работал в организациях города, а после выхода на пенсию, занялся общественной деятельностью. Андрей Самсонов ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и школьников, участвует в городских мероприятиях, посвященных памятным датам военной истории. В 2015-м полковник Самсонов побывал в Москве на параде в честь 70-летия Великой Победы.
Фото:www.instagram.com
Эх
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