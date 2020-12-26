Погода в Липецке

40 минут назад

В Липецкой области снова прекратится снег

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В Липецкой области снова прекратится снег

27 декабря территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона – будет без существенных осадков, местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса мороза, что на 4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза.

27 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 29 градусов мороза.
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Комментарии (1)

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Гидропинцет

9 минут назад
Какое-то странное выражение - "снова прекратится снег"..
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