Общество

21 минуту назад

В Липецкой области арестовано 738 пар обуви

110
#торговля
В Липецкой области арестовано 738 пар обуви

В Новом году будут искать немаркированные духи, шины, молочную продукцию.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, за год информационно-аналитическое наблюдение в целях выявления фактов нарушения торговыми предприятиями СанПИН, Правил торговли и иных нормативных правовых актов, реализации без обязательной маркировки обуви, фототоваров и парфюмерии было проведено в 565 предприятиях торговли. В результате материалы по выявленным нарушениям в отношении 118 хозяйствующих субъектов направлены в Управление Роспотребнадзора, из которых на данный момент 89 привлечены к ответственности, арестовано 738 пар обуви на сумму 787 тысяч рублей.

По информации, представленной в Минпромторг, Липецкая область была отмечена, как регион, в котором успешно прошло внедрение системы по табачной и обувной продукции. В Новом году вступают в силу очередные нововведения. Под обязательную маркировку в 2021 году попадают такие товары как: одежда, шины и покрышки, духи и туалетная вода, молочная продукция, а в качестве эксперимента планируется ввести маркировку упакованной воды, кресел-колясок, курительных смесей, пива и пивных напитков.

110
#торговля

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