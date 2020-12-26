Пивных в липецких многоквартирных домах станет меньше

В Новом году вступают в силу нововведения.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с 1 января 2021 года на территории Липецкой области продавать алкогольную продукцию смогут только те, кто имеет зал обслуживания посетителей не менее 50 квадратных метров. Сегодня, предположительно, 10 предприятий смогут продолжить свою работу, остальные должны прекратить деятельность или перепрофилировать её под магазин.



- Данная мера положительно скажется на уровне комфорта проживания граждан в многоквартирных жилых домах и направлена на поддержание общественного порядка, - отмечают в управлении потребрынка. - Вопрос пивных в Липецкой области находился на особом контроле управления с августа 2018 года и к моменту представленного права (5 мая 2020 года) на введение дополнительных ограничений на региональном уровне управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведена длительная и результативная работа в отношении подобных заведений.



В результате по состоянию на 1 октября 2020 года из 164 пивных заведений (Липецк – 121, Елец – 43), расположенных в многоквартирных домах, 71 закрыто, 65 поменяли статус и стали работать как магазины до 21 часа. В отношении остальных 28, в целях минимизации возможных рисков и финансовых потерь, был установлен переходный период и дано время до января 2021 подготовиться к нововведениям.



