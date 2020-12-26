Коронавирус в Липецкой области: 157 новых случаев, двое умерших

Суточная сводка COVID-19.

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано еще 157 случаев COVID-19, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». За последние сутки в регионе скончались двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



В Липецкой области с начала пандемии COVID-19 выявлено 15 224 случаев. 11 871 пациент успешно завершил лечение, 231 человек умер.



За последние сутки в России выявлено 29 258 случаев COVID-19. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 021 964 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 2 426 439, за прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 28 185 человек. За последние сутки подтверждено 567 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 54 226.

