Движение в Данкове изменится: уже в январе начнётся ремонт моста

На ремонт высоководного моста, который технический устарел с 1960 года, в Липецкой области выделено 311 миллионов рублей.

В 2021 году в Данкове начнётся ремонт городского высоководного моста.- Важную для Данковского района реконструкцию планируется начать в январе 2021 года, - сообщил на своей странице в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев. - Начало было положено в 2016 году, были проведены экспертные работы по оценке состояния моста, появилось заключение проектной организации ООО «Мосдорпроект» из Воронежа о том, что за годы эксплуатации с 1960 года сооружение технически устарело, объект находится в предаварийном состоянии. Получив неутешительное заключение, мы сделали первый шаг и, как показывает сегодняшняя ситуация, – верный: разработали проект, который затем 4 года представляли во все вышестоящие инстанции. Озвучили данную проблему на многих форумах, конференциях и совещаниях. И вот, наконец, добились того, что реконструкция объекта вошла в ведомственную целевую программу «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы». На условиях софинансирования на реконструкцию моста протяжённостью 128,6 метра уже выделено 311 миллионов рублей из трёх источников: федерального, регионального и районного бюджетов.В ходе аукциона, который завершился в декабре, администрация заключила контракт с ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» из Москвы. В январе строительная организация приступит к строительству недалеко от моста временной пешеходной переправы из бетонных плит. А движение автотранспорта будет осуществляться по окружной дороге. Сейчас ведётся работа по организации школьных маршрутов, движения общественного транспорта. В ходе реконструкции подрядчик должен разобрать существующее сооружение, перестроить инженерные коммуникации, выполнить новую основу для моста, смонтировать на ней дорожную платформу, обустроить освещение и провести другие сопутствующие работы. Реконструкция моста продлится 13 месяцев, завершение планируется в 2022 году.Глава района добавил, что 2020 год в Данкове завершается вводом в строй 5-этажного жилого многоквартирного дома, а новый, 2021 год, принимает эстафету строительством знакового объекта – высоководного моста.