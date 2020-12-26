Происшествия

40 минут назад

Мужчина вынес из магазина более 16 литров алкоголя

4 500
#кража #алкоголь
1
Мужчина вынес из магазина более 16 литров алкоголя

Злоумышленнику пришлось делать три визита в одну и ту же торговую точку в селе Долгоруково.

Мировой судья Долгоруковского судебного участка вынес приговор ранее неоднократному судимому за кражи мужчине по обвинению в новом аналогичном преступлении. Житель Липецкой области за три дня трижды обокрал один и тот же магазин.

Свой криминальный вояж между стеллажей злоумышленник начал 3 сентября. В свой первый визит он вынес из магазина на улице Маркса в селе Долгоруково спиртного — абсента, рома, ликера — примерно на 6 000 рублей. Весь алкоголь мужчина спрятал в свою спортивную сумку и незаметно покинул магазин. Злоумышленник вернулся вечером 4 сентября и снова украл алкоголь. На этот раз примерно на 4 000 рублей. В свой третий визит, 5 сентября, мужчина украл не только спиртное, но и закуску — шоколадки, мясо. Общий ущерб от краж составил 15 952 рубля, мужчина вынес примерно 16 литров спиртного.

Мужчина полностью признал свою вину. С учетом рецидива преступлений суд приговор вора к году условного срока с шестью месяцами испытательного. Часть сворованного удалось вернуть.
4 500
#кража #алкоголь
1

Комментарии (4)

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60+

19 минут назад
А часть всё-таки успел выпить , он просто забыл что один снаряд в воронку не падает вот и погорел !
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дед

20 минут назад
в ссср деревенские магазины не торговали таким пойлом как:абсент, ром, ликер.
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Политкорректность

29 минут назад
Кража - деяние умышленное. Здесь же намеренные недоработки магазина с недосмотром персонала позволили товару стать списанным.
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Вилли Токарев

34 минуты назад
Сторожа были там ротозеи. Им поклон мой до самой земли.
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