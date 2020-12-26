Происшествия

16 минут назад

В Грязях сладости из магазинов воруют женщины

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#кража #магазин
В Грязях сладости из магазинов воруют женщины

Злоумышленниц с корзинами неоплаченного товара на выходе поймали сотрудники магазинов.

Мировые судьи участков Грязинского района в последнее время рассмотрели уголовные дела по магазинных кражам. Преступления совершены как под копирку: женщина, полная корзина товаров и помешавшие злоумышленницам сотрудники магазинов.

Безработная женщина с двумя классами образования 8 марта пыталась обокрасть магазин «Магнит». Женщина набрала в корзину товаров на 3 543 рубля: колготки, подгузники, сыр, шампунь, зубная паста, бритвы, резинки для волос, элитный сервелат, крем для рук, чай, краска для волос и целая партия шоколада от разных производителей. Со всеми этими товарами злоумышленница направилась к выходу, но сотрудники магазина заметили, что женщина не оплатила покупки, и задержали ее, а также вызвали полицию.

Магазин на улице Гагарина в Грязях пыталась обокрасть безработная мать-одиночка пяти детей. Женщина действовала по той же схеме. Она набрала в корзину товаров и направилась к выходу. Задержавшие ее сотрудники магазина увидели в ее корзине различные сладости, колготки, шампуни и бальзамы, предметы гигиены. Покупка тянула на 2 874 рублей, которые злоумышленница, конечно, и не думала платить за товары.

Уголовные дела о покушении на кражу имели одинаковый финал: представители торговых сетей еще до вынесения приговоров примирились с воровками-неудачницами, и дела были прекращены судом.
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#кража #магазин

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