53 минуты назад
Россиянам понравилось работать на «удаленке»
Число желающих навсегда остаться на удаленке увеличилось вдвое с апреля, свидетельствуют данные социологического опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Число переведенных на такой режим работы увеличилось к декабрю: в октябре удаленку практиковали 37% работодателей, к концу года их стало уже 51% — эти данные почти догнали майские, когда удаленные работники были в 59% организаций.
Чаще всего дистанционные сотрудники заняты в сфере информационных технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%) и управления персоналом (25%).
Весь офисный персонал перевели на удаленку 15% опрошенных компаний, специалистов по маркетингу — 11%, инженерно-технические кадры и ответственных за закупки — 10% и 7% соответственно. О дистанционной работе административного персонала и специалистов по логистике сообщили по 5% работодателей, работники из сфер юриспруденции, экономики, страхования и аналитики — по 3%.
Также, согласно опросу, более трети (36%) «удаленщиков» считает, что дома работать лучше, чем в офисе, чаще всего так отвечали мужчины — 38% против 33% женщин. Столько же респондентов заявили, что трудятся одинаково эффективно и дома, и в офисе (41% против 31% среди мужчин). 17% дистанционных работников признались, что дистанционно работают хуже, потому что им мешают домочадцы или домашние заботы.
Почти половина опрошенных (47%) рассказала, что рабочая нагрузка осталась на прежнем уровне, у каждого четвертого (24%) — возросла, у 19% — снизилась.
Исследование проводилось с 10 по 23 декабря среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий по всей России, а также 1,6 тыс. работающих удаленно сотрудников компаний.
Ранее, 10 декабря, президент России Владимир Путин отметил высокую готовность страны к переходу к работе в онлайн-формате в период распространения коронавируса.
8 декабря он подписал федеральный закон об удаленной работе, который предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения работы в офисе и удаленно, пишут "Известия".