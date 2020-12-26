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В 2021 году ЕГЭ будут сдавать по новым правилам

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В 2021 году ЕГЭ будут сдавать по новым правилам

Министерство просвещения и Роспотребнадзор определили порядок проведения итоговых экзаменов в 9 и 11 классах в 2021 году – сообщает департамент образования и науки Костромской области. Из-за эпидемиологической обстановки сдвинулись сроки проведения аттестации.

Так, 11-классники будут сдавать экзамены с 31 мая по 2 июля, дополнительный период будет с 12 по 17 июля. Выпускники, которые не будут поступать в вузы, могут пройти итоговые испытания с 24 по 28 мая.

Выпускники 9 классов будут сдавать экзамены с 24 мая по 28 мая, дополнительный период намечен на начало сентября. Ребята должны будут пройти испытания по русскому языку и математике, а также по одному предмету на выбор. Отметим, что в этот раз задания по выбранному предмету будут проходить в форме контрольной работы в своей школе.

При благоприятной эпидемиологической ситуации, очное итоговое собеседование в 9-х классах состоится 10 марта и 17 мая. Но также возможен дистанционный формат мероприятия.

Кроме того, отменяется досрочный период сдачи экзаменов в 11 классах.

Для выпускников, которые не смогут прийти на экзамен по уважительной причине, проведут аттестацию в резервные дни. Их назначать с учетом приемной компании в вузах. Аттестаты за 9 класс будут выдавать на основании результатов итоговых испытаний только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике, пишет k1news.ru

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