59 минут назад
Военнослужащий сломал челюсть сослуживцу за опоздание в кафе
Военнослужащий одной из частей Забайкальского края избил своего сослуживца, сломав ему нижнюю челюсть. Мужчину возмутило опоздание знакомого в кафе.
В ходе расследования от потерпевшего поступило заявление о прекращении уголовного дела, так как избивший его сослуживец, признавший свою вину, извинился и возместил моральный вред.
«Претензий материального и морального характера он к нему не имеет», — сообщили в суде.
По итогу, дело было прекращено в связи с примирением сторон.