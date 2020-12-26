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59 минут назад

Военнослужащий сломал челюсть сослуживцу за опоздание в кафе

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Военнослужащий сломал челюсть сослуживцу за опоздание в кафе

Военнослужащий одной из частей Забайкальского края избил своего сослуживца, сломав ему нижнюю челюсть. Мужчину возмутило опоздание знакомого в кафе.

О конфликте двух военнослужащих рассказали в пресс-службе Борзинского гарнизонного военного суда. В июле 2020 года военнослужащий сломал сослуживцу нижнюю челюсть без смещения костных отростков из-за опоздания в кафе. Суд расценил «двухсторонний перелом суставных отростков нижней челюсти» как средний вред здоровью. 

В ходе расследования от потерпевшего поступило заявление о прекращении уголовного дела, так как избивший его сослуживец, признавший свою вину, извинился и возместил моральный вред. 

«Претензий материального и морального характера он к нему не имеет», — сообщили в суде.

По итогу, дело было прекращено в связи с примирением сторон.
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