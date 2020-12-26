Военнослужащий сломал челюсть сослуживцу за опоздание в кафе

Военнослужащий одной из частей Забайкальского края избил своего сослуживца, сломав ему нижнюю челюсть. Мужчину возмутило опоздание знакомого в кафе.

О конфликте двух военнослужащих рассказали в пресс-службе Борзинского гарнизонного военного суда. В июле 2020 года военнослужащий сломал сослуживцу нижнюю челюсть без смещения костных отростков из-за опоздания в кафе. Суд расценил «двухсторонний перелом суставных отростков нижней челюсти» как средний вред здоровью.



В ходе расследования от потерпевшего поступило заявление о прекращении уголовного дела, так как избивший его сослуживец, признавший свою вину, извинился и возместил моральный вред.



«Претензий материального и морального характера он к нему не имеет», — сообщили в суде.



По итогу, дело было прекращено в связи с примирением сторон.

