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«Стой, кто идет? Предъяви ковидный паспорт!»

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал введение "ковидных паспортов". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Гинцбург назвал решение о появлении "ковид-паспортов" правильным. Эксперт выразил мнение, что подобный документ нужно вводить одновременно с началом вакцинации.

"Чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", – пояснил Гинцбург.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат прошел клинические испытания в июне и июле.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил научно-производственный центр компании "Биокад". Во время осмотра научно-производственного центра компании глава кабмина забрал на память флакон с вакциной "Спутник V", пишет www.m24.ru

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