Общество

34 минуты назад

Липчане написали антиCOVIDную песню

4 366
#коронавирус #Новый год

Ее премьера состоится в январе. А пока творческая группа предлагает оценить их музыкальное поздравление с Новым годом.

Липецкие музыканты поделились с подписчиками live-записью новой песни, которая имеет все шансы стать в нашем регионе хитом. Творческая группа написала и исполнила музыкальное поздравление землякам с Новым годом.


 - Это не единственная премьера, которую мы готовим, - рассказал GOROD48 участник творческой коллаборации Олег Ножкин. - На этой неделе планируем премьеру ещё трёх своих новых песен. Одна посвящена 2020 году Бунина в России, вторая – супер-танцевальная, а третья –ретро-дэнс. Все позитивные и новогодние. На январь наметили премьеру антиCOVIDной песни, мы назвали ее «Ковид победим».
4 366
#коронавирус #Новый год

Комментарии (4)

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Смотрящий

18 минут назад
Творчество Слепаково и Юры музыканта, куда прозаичнее, интереснее, своевременнее и актуально! В тапера - не стреляем, но к застолью приглашать, не вижу смысла.
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цирк

22 минуты назад
только секунд -15 хватило сил послушать это ,,произведение искусств,,-147 процентов
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