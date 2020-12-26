Липчане написали антиCOVIDную песню

Ее премьера состоится в январе. А пока творческая группа предлагает оценить их музыкальное поздравление с Новым годом.

Липецкие музыканты поделились с подписчиками live-записью новой песни, которая имеет все шансы стать в нашем регионе хитом. Творческая группа написала и исполнила музыкальное поздравление землякам с Новым годом.





- Это не единственная премьера, которую мы готовим, - рассказал GOROD48 участник творческой коллаборации Олег Ножкин. - На этой неделе планируем премьеру ещё трёх своих новых песен. Одна посвящена 2020 году Бунина в России, вторая – супер-танцевальная, а третья –ретро-дэнс. Все позитивные и новогодние. На январь наметили премьеру антиCOVIDной песни, мы назвали ее «Ковид победим».