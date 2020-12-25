Сегодня не выявили водителей без масок

Среди водителей новых нарушителей требований противоэпидемиологических мер не выявлено.

По данным управления дорог и транспорта, 25 декабря контролеры не выявили нарушителей среди водителей, а также пассажиров, которые ехали без масок или отказались их надеть после замечания.



- 99,87% пассажиров проверенных сегодня контролерами автобусов находились в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверена 37 691 единица транспорта. За все это время полиция составила на пассажиров 37 протоколов за отказ надеть маску, на водителей возбуждено 201 административное производство, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.



Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.



В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.