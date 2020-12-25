Общество

58 минут назад

Сегодня не выявили водителей без масок

4 257
#Маски
1
Сегодня не выявили водителей без масок

Среди водителей новых нарушителей требований противоэпидемиологических мер не выявлено.

По данным управления дорог и транспорта, 25 декабря контролеры не выявили нарушителей среди водителей, а также пассажиров, которые ехали без масок или отказались их надеть после замечания.

- 99,87% пассажиров проверенных сегодня контролерами автобусов находились в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверена 37 691 единица транспорта. За все это время полиция составила на пассажиров 37 протоколов за отказ надеть маску, на водителей возбуждено 201 административное производство, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
4 257
#Маски
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

прохор

8 минут назад
самая бесполезная новость!
ответить

Это тоже самое

32 минуты назад
Что и обработка остановок была))))))))
ответить

Игорь

38 минут назад
Водители рассказывали что отродясь не видели никаких контроллеров, слава Богу, а то....
ответить

Позорище

51 минуту назад
Сегодня не летная погода, работали дистанционно по цифровому!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области утренники запретили, а детские городки открывают?
#коронавирус #дети
3
В Липецкой области утренники запретили, а детские городки открывают?

сегодня, 16:54

Общество
Евгению Уваркину обвинили в желании отжать бизнес
#Центральный рынок #Евгения Уваркина
47
Евгению Уваркину обвинили в желании отжать бизнес

сегодня, 16:32

Общество
Уютный уголок природы или спорт – туристическая инфраструктура области предлагает отдых на любой вку...
#туризм #отдых
1
Уютный уголок природы или спорт – туристическая инфраструктура области предлагает отдых на любой вку...

сегодня, 16:05

Общество
Запись на вакцинацию от COVID-19 «обвалила» Единую диспетчерскую службу
#ЕДС #вакцинация #прививка
22
Запись на вакцинацию от COVID-19 «обвалила» Единую диспетчерскую службу

сегодня, 15:22

Общество
Для получения аттестата в следующем году вместо ЕГЭ будут сдавать выпускные экзамены
#образование #школа #ЕГЭ
11
Для получения аттестата в следующем году вместо ЕГЭ будут сдавать выпускные экзамены

сегодня, 15:13

Общество
В селе Сенцово прокладывают магистральный водопровод
#водопровод
5
В селе Сенцово прокладывают магистральный водопровод

сегодня, 14:10

Общество