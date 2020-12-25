57-летний мужчина устроил поножовщину на глазах пожилой матери

Отбиваясь от пьяного дебошира брат бросил в него пылесос.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя поселка Газопровод, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).



По данным следствия, 6 сентября пьяный обвиняемый, стал оскорблять пожилую мать, выражая недовольство по поводу присутствия в доме сожительницы брата. Женщина, доставившая продукты пожилой хозяйке, сделала ему замечание. В ответ мужчина схватил нож и, на глазах матери, нанес гостье два удара в спину, после чего взяв другой нож, нанес потерпевшей удар в грудную клетку.



Раненая женщина о произошедшем сообщила сожителю, который, не желая общения с братом, ожидал её возле дома. Приход младшего брата фигурант встретил угрозой расправы. Желая вызвать у него чувство страха, он направил острие ножа в грудную клетку, имитируя удары. При сложившихся обстоятельствах и учитывая характер высказанной угрозы убийством, 53-летний мужчина реально воспринял данную угрозу, поскольку имелись все основания опасаться за свою жизнь.



«Защищая себя и подругу, потерпевший бросил в брата пылесос, тот упал. Воспользовавшись паузой, мужчина схватил сковороду и выбил у агрессивного брата из рук нож. Потерпевшая была госпитализирована и в настоящее время угрозы её жизни нет», - сообщает пресс-служба регионального СКР.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами, среди которых показания свидетелей, протоколы следственных действий и результаты судебных экспертиз, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

