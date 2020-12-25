Происшествия

24 минуты назад

57-летний мужчина устроил поножовщину на глазах пожилой матери

1 202
#поножовщина
57-летний мужчина устроил поножовщину на глазах пожилой матери

Отбиваясь от пьяного дебошира брат бросил в него пылесос.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя поселка Газопровод, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По данным следствия, 6 сентября пьяный обвиняемый, стал оскорблять пожилую мать, выражая недовольство по поводу присутствия в доме сожительницы брата. Женщина, доставившая продукты пожилой хозяйке, сделала ему замечание. В ответ мужчина схватил нож и, на глазах матери, нанес гостье два удара в спину, после чего взяв другой нож, нанес потерпевшей удар в грудную клетку.

Раненая женщина о произошедшем сообщила сожителю, который, не желая общения с братом, ожидал её возле дома. Приход младшего брата фигурант встретил угрозой расправы. Желая вызвать у него чувство страха, он направил острие ножа в грудную клетку, имитируя удары. При сложившихся обстоятельствах и учитывая характер высказанной угрозы убийством, 53-летний мужчина реально воспринял данную угрозу, поскольку имелись все основания опасаться за свою жизнь.

«Защищая себя и подругу, потерпевший бросил в брата пылесос, тот упал. Воспользовавшись паузой, мужчина схватил сковороду и выбил у агрессивного брата из рук нож. Потерпевшая была госпитализирована и в настоящее время угрозы её жизни нет», - сообщает пресс-служба регионального СКР.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами, среди которых показания свидетелей, протоколы следственных действий и результаты судебных экспертиз, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
1 202
#поножовщина

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не гость

2 минуты назад
Так кто подозваемый? Тот кто резал или который пылесосом огрел? Ни чего не понял
ответить

Еще в рубрике

Проспект Победы за 35 000 рублей в месяц ремонтировали гастарбайтеры-нелегалы
#проспект Победы #реконструкция #нелегалы
44
Проспект Победы за 35 000 рублей в месяц ремонтировали гастарбайтеры-нелегалы

сегодня, 14:18

Происшествия
Ранний завтрак обернулся преступлением
#угроза убийством
3
Ранний завтрак обернулся преступлением

сегодня, 13:29

Происшествия
Участники ДТП пытались обмануть страховщиков – возбуждено уголовное дело
#ДТП #мошенничество
2
Участники ДТП пытались обмануть страховщиков – возбуждено уголовное дело

сегодня, 13:12

Происшествия
В столкновении легковушки и грузовика пострадал 14-летний подросток
#авария #ДТП
В столкновении легковушки и грузовика пострадал 14-летний подросток

сегодня, 09:34

Происшествия
На обидевшее африканца агентство недвижимости поступила коллективная жалоба от липчан
#прокуратура #риелторы
41
На обидевшее африканца агентство недвижимости поступила коллективная жалоба от липчан

вчера, 17:36

Происшествия
ДТП на ёлочном базаре в Липецке попало на видео
#ДТП
18
ДТП на ёлочном базаре в Липецке попало на видео

вчера, 16:33

Происшествия