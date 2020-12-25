Липецкая вечЁрка: гастарбайтеры на проспекте Победы, запись на вакцинацию от COVID-19 и липчане сняли фильм

Сегодня, 25 декабря, вступило в силу решение суда, по которому ООО «ТК «Руслан-1» оштрафовали за использование труда рабочих-нелегалов во время реконструкции проспекта Победы, время ответа от Единой диспетчерской службы резко увеличилось из-за звонков от желающих привиться, и энтузиасты-липчане сняли художественный фильм, который попал в финал международного фестиваля.