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Липецкая вечЁрка: гастарбайтеры на проспекте Победы, запись на вакцинацию от COVID-19 и липчане сняли фильм
Сегодня, 25 декабря, вступило в силу решение суда, по которому ООО «ТК «Руслан-1» оштрафовали за использование труда рабочих-нелегалов во время реконструкции проспекта Победы, время ответа от Единой диспетчерской службы резко увеличилось из-за звонков от желающих привиться, и энтузиасты-липчане сняли художественный фильм, который попал в финал международного фестиваля.
Суд оштрафовал подрядчика — ООО «ТК «Руслан-1» на 1 375 000 рублей. Стоит отметить, что контракт на реконструкцию проспекта Победы стоит более 943 миллионов рублей.
— А как все начиналось. горожанам рассказывали, что самые лучшие специалисты на новейшем оборудовании будут делать проспект Победы. Один проект чего стоил. А теперь скромно, потупя глазки, рассуждают о недоделках, в формате: тут видим, тут не видим, — напомнил один из комментаторов GOROD48.
А с детским садиком все сложилось хорошо. Сегодня его открыли в микрорайоне «Звездный». Малыши в группы придут уже в ближайший понедельник.
И еще про строительство, но предстоящее. После визита Евгении Уваркиной в подземный переход у Центрального рынка, мэр пообещала навести там порядок. Но сегодня на встрече с делегатами от торгующих в переходе, ее обвинили в рейдерском захвате. Продавцы считают, что у них хотят отобрать павильоны. Мэр же надеется навести там порядок. После разговора на повышенных тонах, все же решили продолжить общение и дальше. С грязным переходом ведь надо что-то делать.
У операторов Единой диспетчерской службы сегодня выдался тяжелый день. Дело в том, что желающим сделать прививки от COVID-19 предложили записываться по номеру 8 800 450 48 48. Триста пятьдесят липчан, позвонивших к 14.00, «обвалили» многоканальный телефон. Ждать ответа оператора приходилось более 16 минут. Сколько из дозвонившихся записались на прививку — неизвестно, данные в базе не регистрируются. В ЕДС обещали ускориться.
Напомним, оформить заявку на бесплатную вакцинацию от COVID-19 можно с 25 декабря по номерам 8 800 450 48 48 или 122. После оформления абоненту позвонят и пригласят сделать прививку. Для проведения вакцинации есть ограничения. Вакцина вводится двукратно, с интервалом в три недели. Гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг.
За последние сутки в Липецкой области пять человек умерли от COVID-19, официально зафиксированы 162 новых случая заболевания. При этом выздоровели значительно больше людей — 226.
Актеры, режиссеры, операторы и просто неравнодушные липчане взяли и сняли художественный фильм. Бюджет — ноль рублей. Все на энтузиазме. И не просто сняли — картина по произведению Рэя Брэдбери «Банка» оказалась в финале международного кинофестиваля FESTIVAL ANGAELICA. Он проходит в городе Пасадена, штат Калифорния, США. Фильм липчан отобрали в категории «Лучший полнометражный художественный фильм 2020 года».
Американский фестиваль продлится до конца года. Кстати, работа липчан отобрана еще на один киносмотр International Moving Film Festival, который состоится с 28 по 31 декабря этого года в городе Абадан, Иран.
Сотрудник администрации мэра.
Гидромицентр.