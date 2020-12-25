Общество

15 минут назад

Липецкая вечЁрка: гастарбайтеры на проспекте Победы, запись на вакцинацию от COVID-19 и липчане сняли фильм

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#вечЁрка #"Руслан-1" #вакцинация #художественный фильм
Липецкая вечЁрка: гастарбайтеры на проспекте Победы, запись на вакцинацию от COVID-19 и липчане сняли фильм

Сегодня, 25 декабря, вступило в силу решение суда, по которому ООО «ТК «Руслан-1» оштрафовали за использование труда рабочих-нелегалов во время реконструкции проспекта Победы, время ответа от Единой диспетчерской службы резко увеличилось из-за звонков от желающих привиться, и энтузиасты-липчане сняли художественный фильм, который попал в финал международного фестиваля.

На одной из двух главных дорожных строек Липецка этого года трудились гастарбайтеры. Это обнаружили полицейские во время рейда. Многочисленные чиновники, которые не раз инспектировали объект, нелегалов не замечали. Позже выяснилось, что на дороге трудились шесть граждан Узбекистана. Разрешения на работу у них не было. Рабочим обещали заплатить по 35 тысяч рублей.

Суд оштрафовал подрядчика — ООО «ТК «Руслан-1» на 1 375 000 рублей. Стоит отметить, что контракт на реконструкцию проспекта Победы стоит более 943 миллионов рублей.

— А как все начиналось. горожанам рассказывали, что самые лучшие специалисты на новейшем оборудовании будут делать проспект Победы. Один проект чего стоил. А теперь скромно, потупя глазки, рассуждают о недоделках, в формате: тут видим, тут не видим, — напомнил один из комментаторов GOROD48.

А с детским садиком все сложилось хорошо. Сегодня его открыли в микрорайоне «Звездный». Малыши в группы придут уже в ближайший понедельник.

И еще про строительство, но предстоящее. После визита Евгении Уваркиной в подземный переход у Центрального рынка, мэр пообещала навести там порядок. Но сегодня на встрече с делегатами от торгующих в переходе, ее обвинили в рейдерском захвате. Продавцы считают, что у них хотят отобрать павильоны. Мэр же надеется навести там порядок. После разговора на повышенных тонах, все же решили продолжить общение и дальше. С грязным переходом ведь надо что-то делать.

У операторов Единой диспетчерской службы сегодня выдался тяжелый день. Дело в том, что желающим сделать прививки от COVID-19 предложили записываться по номеру 8 800 450 48 48. Триста пятьдесят липчан, позвонивших к 14.00, «обвалили» многоканальный телефон. Ждать ответа оператора приходилось более 16 минут. Сколько из дозвонившихся записались на прививку — неизвестно, данные в базе не регистрируются. В ЕДС обещали ускориться.

Напомним, оформить заявку на бесплатную вакцинацию от COVID-19 можно с 25 декабря по номерам 8 800 450 48 48 или 122. После оформления абоненту позвонят и пригласят сделать прививку. Для проведения вакцинации есть ограничения. Вакцина вводится двукратно, с интервалом в три недели. Гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг.

За последние сутки в Липецкой области пять человек умерли от COVID-19, официально зафиксированы 162 новых случая заболевания. При этом выздоровели значительно больше людей — 226.

Актеры, режиссеры, операторы и просто неравнодушные липчане взяли и  сняли художественный фильм. Бюджет — ноль рублей. Все на энтузиазме. И не просто сняли — картина по произведению Рэя Брэдбери «Банка» оказалась в финале международного кинофестиваля FESTIVAL ANGAELICA. Он проходит в городе Пасадена, штат Калифорния, США. Фильм липчан отобрали в категории «Лучший полнометражный художественный фильм 2020 года».

Американский фестиваль продлится до конца года. Кстати, работа липчан отобрана еще на один киносмотр International Moving Film Festival, который состоится с 28 по 31 декабря этого года в городе Абадан, Иран.
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#вечЁрка #"Руслан-1" #вакцинация #художественный фильм

Комментарии (2)

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Сотрудник администрации мэра.

3 минуты назад
Хватит ей наводить порядки. Она уже навела на проспекте,ездить невозможно. Тресёт как будто едешь на телеге по деревенской дороге. То к чему она прикасается,всё превращается в руины.
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Гидромицентр.

8 минут назад
Спросить с мэра по полной,за провальную реконструкцию проспекта. А денежки то были наши,НАРОДНЫЕ. Когда же закончится этот бардак в мэрии?
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