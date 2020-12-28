Доброе утро, Липецк!

Встречаем последний понедельник года, 28 декабря. Сегодня липчане могут записаться на вакцинацию от COVID-19, а также проголосовать за ретро-снимки празднования Нового года. Под Липецком начал работать офис врачей общей практики, а в Липецке сегодня планируют найти нового владельца для здания поликлиники.

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Полезный завтрак



Блогер Ольга делится своим рецептом отличного завтрака. Вышло очень аппетитно и красиво. Повторим?



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Тартынских (@olga_tartyn)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.





Запись на прививку



Липчане могут оставить заявку на бесплатную вакцинацию от COVID-19 по номеру 8 800 450 48 48 или по короткому номеру 122. После оформления заявки абоненту позвонят и пригласят сделать прививку. Перед проведением прививки обязательно проводится осмотр врача. После вакцинации гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале «Государственные услуги».



Итоги года



Сегодня глава администрации Липецка Евгения Уваркина и спикер городского Совета депутатов Александр Афанасьев проведут совместную пресс-конференцию. Руководители двух ветвей власти расскажут, как Липецк прожил 2020 год, чем можно гордиться, а в каких сферах еще нужно работать и работать.





Новоселье медиков



В поселке Новая жизнь открыли новое отделение общей врачебной практики. В его строительство и оснащение вложили 27 млн рублей. В новом офисе первичную доврачебную медико-санитарную помощь смогут получить более тысячи человек — взрослые и дети. Принимать пациентов будут врач общей врачебной практики со стажем работы более 15 лет и медицинская сестра, имеющая 10-летний стаж работы. В офисе есть необходимое оборудование : электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, прибор для скрининговой оценки состояния сердца и другая аппаратура.



Онлайн-голосование



Сегодня завершается онлайн-голосование в конкурсе ретро-снимков празднования Нового года. Липчане прислали около







Продано?



Сегодня должны состояться электронные аукционы на права аренды земельных участков и зданий на улице Алмазной в Липецке. На торги выставлено имущество региона - здания поликлиники и столовой. Они раньше работали под началом завода «Железобетон», там были здравпункт и столовая. Сейчас ни сама организация, ни ее «дочки» не работают. Оба здания были построены еще в 1955 году, их техническое состояние оценивается как неудовлетворительное. Все надежда на инвестора.



Новогоднее настроение



Наш кино-марафон создания праздничного настроения продолжают фильмы последнего десятилетия. Предлагаем посмотреть пять отличных отечественных и иностранных лент на новогоднюю тему.



«Старый» Новый год» (2011, 16+). Добрая мелодрама о Нью-Йорке в канун Нового года. Россыпь голливудских звезд, атмосфера праздника и волшебства. Герои фильма — жители города, который никогда не спит. Нью-Йорк накануне Нового года переплетет жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник.



«Ёлки» (2010-2018, 12+). Киноальманахи Тимура Бекмамбетова российские зрители полюбили не меньше советских фильмов, которые обычно смотрят под Новый год. Сюжеты фильмов рассказывают нам о жителях разных уголков России. Все они оказываются в самый канун Нового года в очень непростой ситуации. Линии многих героев идут от альманаха к альманаху.



«Любите Куперов» (2015, 16+). Шарлотта Купер решила собрать за праздничным рождественским столом всех членов своей семьи. А это целый клан – четыре поколения. И так вышло, что именно накануне праздника гости попадают в разные ситуации: в печальную, смешную, а кто-то и вовсе в абсурдную. В конце концов за ужином разворачивается настоящий семейный скандал. Да к тому же являются незваные гости. И за всей суматохой наблюдает еще один член семьи – пес Рэкс. А у него собственный взгляд на происходящее. Именно от его лица и идет повествование.



«О чём ещё говорят мужчины» (2011, 16+). Леша, Слава и Камиль в трудную минуту приходят на помощь своему другу Саше. Накануне Нового года он умудрился вступить в конфликт с женой сотрудника силовых структур, и теперь четверо друзей заперлись в офисе рекламного агентства, которым руководит Саша, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации и коротая время в мужских разговорах. В фильме миллиардер Михаил Прохоров сыграл камео.



«Рождество на двоих» (2019, 16+). Кейт (Эмилия Кларк) работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом. Блогер Ольга делится своим рецептом отличного завтрака. Вышло очень аппетитно и красиво. Повторим?Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Липчане могут оставить заявку на бесплатную вакцинацию от COVID-19 по номеру 8 800 450 48 48 или по короткому номеру 122. После оформления заявки абоненту позвонят и пригласят сделать прививку. Перед проведением прививки обязательно проводится осмотр врача. После вакцинации гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале «Государственные услуги».Сегодня глава администрации Липецка Евгения Уваркина и спикер городского Совета депутатов Александр Афанасьев проведут совместную пресс-конференцию. Руководители двух ветвей власти расскажут, как Липецк прожил 2020 год, чем можно гордиться, а в каких сферах еще нужно работать и работать.В поселке Новая жизнь открыли новое отделение общей врачебной практики. В его строительство и оснащение вложили 27 млн рублей. В новом офисе первичную доврачебную медико-санитарную помощь смогут получить более тысячи человек — взрослые и дети. Принимать пациентов будут врач общей врачебной практики со стажем работы более 15 лет и медицинская сестра, имеющая 10-летний стаж работы. В офисе есть необходимое оборудование : электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, прибор для скрининговой оценки состояния сердца и другая аппаратура.Сегодня завершается онлайн-голосование в конкурсе ретро-снимков празднования Нового года. Липчане прислали около сотни интересных фотографий , чаще всего — с утренников в детских садах и школах, но есть и снимки из армии. Победителей конкурса выберут по «лайкам». Авторы трёх лучших фото получат подарки.Сегодня должны состояться электронные аукционы на права аренды земельных участков и зданий на улице Алмазной в Липецке. На торги выставлено имущество региона - здания поликлиники и столовой. Они раньше работали под началом завода «Железобетон», там были здравпункт и столовая. Сейчас ни сама организация, ни ее «дочки» не работают. Оба здания были построены еще в 1955 году, их техническое состояние оценивается как неудовлетворительное. Все надежда на инвестора.Наш кино-марафон создания праздничного настроения продолжают фильмы последнего десятилетия. Предлагаем посмотреть пять отличных отечественных и иностранных лент на новогоднюю тему.«Старый» Новый год» (2011, 16+). Добрая мелодрама о Нью-Йорке в канун Нового года. Россыпь голливудских звезд, атмосфера праздника и волшебства. Герои фильма — жители города, который никогда не спит. Нью-Йорк накануне Нового года переплетет жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник.«Ёлки» (2010-2018, 12+). Киноальманахи Тимура Бекмамбетова российские зрители полюбили не меньше советских фильмов, которые обычно смотрят под Новый год. Сюжеты фильмов рассказывают нам о жителях разных уголков России. Все они оказываются в самый канун Нового года в очень непростой ситуации. Линии многих героев идут от альманаха к альманаху.«Любите Куперов» (2015, 16+). Шарлотта Купер решила собрать за праздничным рождественским столом всех членов своей семьи. А это целый клан – четыре поколения. И так вышло, что именно накануне праздника гости попадают в разные ситуации: в печальную, смешную, а кто-то и вовсе в абсурдную. В конце концов за ужином разворачивается настоящий семейный скандал. Да к тому же являются незваные гости. И за всей суматохой наблюдает еще один член семьи – пес Рэкс. А у него собственный взгляд на происходящее. Именно от его лица и идет повествование.«О чём ещё говорят мужчины» (2011, 16+). Леша, Слава и Камиль в трудную минуту приходят на помощь своему другу Саше. Накануне Нового года он умудрился вступить в конфликт с женой сотрудника силовых структур, и теперь четверо друзей заперлись в офисе рекламного агентства, которым руководит Саша, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации и коротая время в мужских разговорах. В фильме миллиардер Михаил Прохоров сыграл камео.«Рождество на двоих» (2019, 16+). Кейт (Эмилия Кларк) работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.